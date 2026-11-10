A días de su llegada, Perú inauguró una estatua gigante de León XIV con un guiño particular

León XIV está a punto de llegar a Perú y las autoridades de Callao ya le prepararon un recibimiento monumental: una estatua de 14 metros de altura y cuatro toneladas , con los brazos extendidos, la túnica papal y un crucifijo.

A modo de homenaje a un pontífice que pasó más de dos décadas en el país y mantiene con sus comunidades un vínculo que va más allá de su nacionalidad peruana , fue inaugurado en el Parque del Niño Gaelito , en Callao. El distrito forma parte del recorrido que tiene previsto realizar durante su visita y fue uno de los lugares donde se desarrolló parte de su tarea pastoral.

Durante la inauguración, el alcalde de Callao, César Pérez Barriga , destacó el nivel de detalle de la obra: "La estatua incluye el lunar que el Papa tiene en el lado izquierdo de su rostro. Lograron capturar esa mirada maravillosa que posee nuestro León XIV, así como la humanidad que se refleja en su semblante", señaló.

Para la realización contrataron al escultor peruano Rafael Gutiérrez , de 42 años, con la coordinación artística de Deyvi Wong y el apoyo de un equipo de colaboradores de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. " El papa León XIV es único por lo que representa para la fe católica ", expresó el escultor.

La estatua de 14 metros de altura y cuatro toneladas que Perú inauguró en Callao | Crédito: AFP

La obra fue realizada con tubos de acero galvanizado, malla, espuma de poliuretano y fibra de vidrio, y recibió un acabado de polvo de mármol para resistir las condiciones climáticas de la costa, incluida la humedad y los vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

Para concretar el proyecto, que demandó jornadas de hasta 16 horas durante un mes y medio, contaron con el financiamiento de Caja Huancayo , que donó más de 240.000 soles.

Escultura del Papa Léon creada por Rafael Gutierrez | Crédito: AFP

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El vínculo de León XIV con Perú, su segundo hogar

En su etapa como Robert Francis Prevost, antes de convertirse en León XIV, desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en territorio peruano. Llegó al país en 1985 y durante más de dos décadas trabajó como misionero, sacerdote y obispo en distintas comunidades.

Su recorrido incluyó Chiclayo, donde fue designado obispo por el papa Francisco en 2014 , y Callao, diócesis de la que fue administrador apostólico entre 2020 y 2021 , durante la pandemia. También obtuvo la nacionalidad peruana, una decisión que terminó de consolidar su relación con el país.

Robert Francis Prevost durante su etapa en Perú | Crédito: Archivo

León XIV obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 | Crédito: Archivo

Cuándo llega León XIV a Perú y qué ciudades visitará

La visita de León XIV a Perú está prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026 y será el último tramo de su gira sudamericana. El itinerario contempla actividades en distintas localidades, entre ellas Lima, Chiclayo, Callao, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba. Algunas de esas paradas tienen un significado especial por su historia dentro de la Iglesia peruana.

Ahora, particularmente en Callao, el Pontífice tiene previsto recorrer la Costa Verde y visitar la Casa Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Durante ese trayecto podrá ver la estatua, ubicada frente al Pacífico.

De todos modos, aunque las autoridades locales esperan que pueda bendecirla cuando regrese a la ciudad, esa actividad todavía no está confirmada en la agenda oficial del Vaticano.

Vista de la ciudad de Callao, en Perú | Crédito: Archivo

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