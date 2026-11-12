Caso Bertulazzi: en RDI, su abogado denunció irregularidades en la extradición y cuestionó al gobierno de Milei

La fuga de Leonardo Bertulazzi, el ciudadano italiano de 74 años que cumplía prisión domiciliaria en un departamento de San Telmo, reabrió el debate sobre su situación judicial y el derecho al refugio en Argentina. Su abogado, Rodolfo Yanson, pasó por Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, y cuestionó las decisiones políticas y judiciales que llevaron al escape de su defendido. Además, sostuvo que el caso no puede analizarse únicamente a partir de la fuga.

“Bertulazzi forma parte de una familia italiana antifascista que luchó contra la dictadura de Mussolini”, explicó Yanson. Según relató, fue militante de izquierda y estuvo vinculado a las luchas obreras del norte de Italia. También recordó que fue condenado por hechos ocurridos durante la década de 1970, en un proceso realizado en ausencia. “Fue condenado sólo con la declaración de un arrepentido en una época en la que en Italia se sometía a torturas sistemáticas a los militantes de la izquierda y así obtenían declaraciones de arrepentimiento”, afirmó.

La historia de Leonardo Bertulazzi y su llegada a la Argentina

Yanson señaló que Bertulazzi llegó a Argentina después de vivir en Francia y El Salvador, donde trabajó con comunidades campesinas. En el país se desempeñó durante años como luthier y enseñó a chicos de barrios carenciados a fabricar instrumentos. “Ese es el peligroso terrorista al que están buscando”, expresó con ironía.

El acuerdo entre Milei y Meloni y la pérdida del estatus de refugiado

El abogado vinculó el cambio en la situación de Bertulazzi con el acercamiento entre Javier Milei y Giorgia Meloni durante 2024. También recordó que el ciudadano italiano había sido detenido en Argentina en 2002 por un pedido de extradición, pero que la jueza María Servini había considerado entonces que Italia no garantizaba un juicio con derecho de defensa. Posteriormente, la Comisión Nacional para los Refugiados le reconoció protección bajo la Convención de Naciones Unidas.

“La corte todavía no se expidió sobre el estatus de refugiado”, advirtió Yanson en +Perfil. El abogado denunció que el Gobierno avanzó con el pedido de extradición pese a las garantías que, según su interpretación, establece la legislación argentina.

Sobre el procedimiento, sostuvo: “Cuando se pide la extradición de algún refugiado, se tiene que rechazar de manera in limine, es decir, sin ningún tratamiento, no se puede judicializar”.

También cuestionó el cambio de criterio judicial: “Se disciplinan al poder, ni más ni menos. Con uno dijeron una cosa, con otro dijeron otra, es así”.

La salud de Bertulazzi y las advertencias antes de la fuga

Uno de los puntos más graves de la denuncia del abogado está relacionado con el estado de salud de su defendido. Según explicó, Bertulazzi sufrió tres ACV durante los dos años de internación y necesitaba nuevos estudios médicos.

Yanson contó que había solicitado autorización para que asistiera a un turno en el hospital Ramos Mejía y que también pidió una evaluación del Cuerpo Médico Forense antes de un eventual traslado a Italia. “La ley argentina dice claramente, si no está bien de salud no se puede trasladar”, remarcó.

Además, relató que Interpol había advertido sobre la situación médica: “La misma Interpol dice a la jueza, señora jueza, el abogado está diciendo que no está bien, yo no lo voy a subir a un avión, hagan algo. Y la jueza dice, no, mándenlo”.

Para el abogado, esa situación pudo haber desencadenado la decisión de escapar. “Es que es la desesperación, prevaleció la libertad a la salud”, afirmó.

Las críticas a la política migratoria y al discurso sobre el terrorismo

Yanson también cuestionó los decretos de necesidad y urgencia del Gobierno que modificaron las políticas de migración y refugio e incorporaron al Ministerio de Seguridad a la Comisión Nacional para los Refugiados. “Porque vincula terrorismo con migración y con refugio. Eso es lo que hace Milei”, sostuvo.

Según el abogado, los cambios afectan a personas que buscan protección internacional y cuyos casos todavía esperan una definición judicial. “Las violaciones a los derechos humanos por parte de este Gobierno cada vez van in crescendo, y los más débiles son los que lo padecen más”, advirtió.

También consideró que el caso Bertulazzi funciona como una advertencia para otros sectores: “Yo creo que sí, que se utiliza en el caso también para disciplinar”. Y agregó: “Obviamente, están tratando de disciplinar también con este caso”.