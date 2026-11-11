“Continúa como si nada hubiera pasado”: en RDC advirten que siguen las redadas migratorias de ICE en Estados Unidos

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) continúan pese al revés electoral que sufrió el Partido Republicano y a las señales de Donald Trump sobre una posible revisión de su política migratoria. En diálogo con Jorge Elías, conductor de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal Norman Powell advirtió: “Continúa como si nada hubiera pasado y, pese al revés que ha tenido el Partido Republicano, parece que van a seguir haciendo las mismas redadas”.

Powell describió operativos recientes en distintos puntos del país y señaló que las detenciones siguen adelante incluso después de que Trump reconociera que su estrategia de mano dura pudo haber sido excesiva. Según el periodista, el ICE tiene previsto mantener los procedimientos habituales, incluso durante los feriados de fin de año.

Operativos en hospitales y detenciones de estudiantes

Entre los episodios mencionados, Powell relató que en Los Ángeles agentes del ICE, encapuchados y con chalecos antibalas, bloquearon durante la primera hora del sábado la entrada a la sala de urgencias de un hospital ubicado en un barrio de población latina. También contó que, en el centro de Alabama, dos hermanos gemelos venezolanos de 19 años fueron detenidos cuando regresaban a la universidad, un día después de las elecciones.

El corresponsal agregó que organizaciones de defensa de los inmigrantes informaron detenciones en distintos estados, desde California hasta Michigan y Massachusetts. Sin embargo, aclaró que el Servicio de Inmigración no difundió cifras oficiales sobre la cantidad de personas arrestadas después de los comicios.

La presión para alcanzar 3.000 detenciones diarias

Durante la entrevista, Jorge Elías planteó que el empeño de los agentes podía dar la impresión de que cobraban una comisión por cada deportado, aunque aclaró que no podía asegurarlo. Powell rechazó esa posibilidad y explicó que, a su entender, la presión responde a una exigencia de la Casa Blanca.

“Lo que pasa, Jorge, es que la presión que tienen estos agentes es que la Casa Blanca, especialmente Stephen Miller, que es el que programó este sistema, pretenden que se realicen 3.000 detenciones diarias”, sostuvo. Según el corresponsal, esa meta resulta difícil de cumplir en algunas ocasiones y puede llevar a que los agentes cometan errores graves.

“Detener ciudadanos de Estados Unidos y golpearlos”

Powell advirtió que, en ese contexto, se producen situaciones que afectan incluso a ciudadanos estadounidenses. “Por eso los agentes del ICE cometen graves errores, inclusive de detener ciudadanos de Estados Unidos y de golpearlos”, afirmó durante la conversación.

El periodista también consideró que los operativos podrían continuar durante los días festivos. Al referirse al Día de los Veteranos, feriado nacional en Estados Unidos, señaló que no le sorprendería que los agentes estuvieran trabajando ese mismo día en nuevos procedimientos.

Trump habló de negociar una nueva ley migratoria

El corresponsal recordó que, después de la victoria demócrata, Trump había planteado en el programa 60 Minutes que su política migratoria de mano dura quizás había sido demasiado severa. También había sugerido que era momento de sentarse a dialogar con los demócratas para impulsar una nueva ley de inmigración que permitiera resolver los problemas existentes.

Sin embargo, para Powell, esas declaraciones no se tradujeron hasta ahora en un cambio en el accionar del ICE. Las redadas continúan, mientras el organismo mantiene sus operativos y la presión por cumplir los objetivos de detenciones.