En RDC se analizó la caída global de Microsoft: millones de usuarios se vieron afectados

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó la interrupción global de los servicios de Microsoft, que afectó durante varias horas a millones de usuarios y generó inconvenientes en herramientas esenciales como Outlook, Microsoft 365, Teams y Copilot.

Norman Powell explicó que “Microsoft informó de una masiva interrupción del servicio de la empresa que afectó a su extenso conjunto de herramientas de software desde primera hora de la tarde de ayer”. Según detalló, la compañía advirtió que la falla podía alcanzar a usuarios de cualquier región y que, de acuerdo con los reportes de los clientes, se había prolongado durante al menos cuatro horas. Además, aclaró que Microsoft descartó que el incidente estuviera relacionado con un ataque informático: “Microsoft, que tiene su sede central en el estado de Washington, sostuvo que la falla no se debe a un ciberataque”.

Más de 130.000 usuarios reportaron problemas con Outlook

La interrupción afectó especialmente a Outlook, el servicio de correo electrónico y calendario de Microsoft. Entre las 12:15 y la 1 de la tarde, hora del oeste de Estados Unidos, el rastreador de fallas de la compañía registró más de 130.000 usuarios con inconvenientes.

Sobre la misma línea, Powell precisó en +Perfil que “se informó de picos similares de fallas con Microsoft 365”. En un primer momento, la empresa atribuyó el problema a una sobrecarga de su infraestructura.

Sin embargo, posteriormente modificó esa explicación y comunicó que la elevada carga no se debía a un incremento del tráfico, sino a una falla en sus servidores. Según relató el periodista, Microsoft informó que “determinaron que la carga elevada no estaba impulsada por un aumento en el tráfico sino por una cantidad de servidores que no estaban disponibles de manera inesperada, lo que sobrecarga la infraestructura restante”.

Para intentar normalizar el funcionamiento, la compañía comenzó a redistribuir las conexiones. Powell explicó que “había comenzado a redistribuir el tráfico de conexión a través de su infraestructura mundial para equilibrar la carga”.

Microsoft Teams y Copilot también resultaron afectados

La caída no se limitó al correo electrónico. Entre los servicios alcanzados estuvieron Microsoft Teams, utilizado para mensajería y videollamadas, y Copilot, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.

El impacto también se sintió fuera del ámbito empresarial. “La interrupción global afectó a los servicios de Microsoft de millones de usuarios”, señaló Powell, quien describió las dificultades que atravesaron familias, organismos públicos y trabajadores.