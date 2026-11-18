En su columna por Ronda de Corresponsales en +Perfil, el periodista Marcelo Molina expuso que España se prepara para una jornada política de alto voltaje, marcada por el debate televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Antes de analizar el cara a cara, Molina reflexionó sobre el lugar de Europa en el escenario internacional y lo contrastó con las decisiones que toman las principales potencias sobre el futuro del mundo.

La mirada de Marcelo Molina sobre el lugar de Europa en el escenario internacional

“Mientras tres personas están decidiendo los precios del petróleo, las futuras guerras, cómo va a ser el mapa del mundo y hacia dónde va a ir ese mundo, en Europa estamos viendo cómo separar la basura y que la tapita no se desprenda de la botella”, señaló.

Análisis de las entrevistas de Pedro Sánchez

El periodista también repasó las dos entrevistas que concedió Sánchez, entre ellas una en Antena 3, donde respondió preguntas sobre los procesos judiciales y los casos de corrupción que afectan a su Gobierno.

“Fue un reportaje de una hora donde la pregunta más dura fue, después de enumerarle toda la serie de cosas que fueron pasando en su gobierno, todos los procesos judiciales, los casos de corrupción, terminaban diciendo, ¿qué tiene que pasar en este país para que usted imita?”, relató en +Perfil.

Molina consideró que el presidente español mantuvo su postura durante toda la entrevista: “Fue una demostración de Pedro Sánchez de postura, porque en ningún momento se le movió un pelo”.

La entrevista de Sánchez a la revista Lecturas y su vida personal

Otro de los asuntos destacados por Molina fue la aparición de Pedro Sánchez en la revista Lecturas, una publicación histórica del corazón español, fundada en 1917.

El periodista explicó que se trata de una revista que comenzó como una publicación literaria y luego se orientó hacia la intimidad de los famosos. “Una especie de revista Caras, pero mucho más vinculada al espectáculo, no llega a ser lo que era la revista Hola”, describió.

La entrevista presentó a Sánchez desde un perfil más personal, con especial atención a su relación con Begoña Gómez. Molina destacó que el presidente habló de su pareja y de la importancia de su madre en su vida.

Cómo será el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

El cara a cara comenzará a las 22 y será organizado por la Academia de Televisión. Tendrá una duración de dos horas, con dos pausas publicitarias de tres minutos.

Los candidatos estarán sentados frente a frente en una mesa de aproximadamente dos metros y medio: Feijóo a la derecha y Sánchez a la izquierda. Molina destacó un detalle particular de la organización: “Va a haber contratados árbitros de la Federación de Básquet en España, que van a tener la misión de controlar al segundo cuánto habla cada uno para que no se pasen los tiempos”.