“Las acciones pueden desplomarse el primer día”: en RDC explicaron el desafío de Anthropic para salir a bolsa

Anthropic, la compañía detrás de Claude, prepara su salida a bolsa en Wall Street con una operación que podría recaudar más de US$ 61.000 millones. La empresa apunta a una valoración aproximada de US$ 1,3 billones, aunque la magnitud de la oferta llega en un momento en que volvieron a surgir dudas sobre el enorme flujo de capital destinado al sector de la inteligencia artificial.

Los detalles fueron repasados por el corresponsal Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó, la compañía anunció que ofrecerá 825 millones de acciones, con un precio inicial previsto de entre US$ 70 y US$ 78 por papel. El debut bursátil está previsto para este mes, aunque todavía no se precisó la fecha concreta.

Una oferta que supera los US$ 61.000 millones

La operación podría ubicar a Anthropic entre las mayores salidas a bolsa de la historia. “Esto le permitiría a Anthropic recaudar más de 61 mil millones de dólares con esta oferta pública inicial”, señaló Powell al describir el alcance de la colocación.

El corresponsal también destacó que la valoración buscada ronda los US$ 1,3 billones, una cifra que dimensiona las expectativas depositadas en la compañía. Sin embargo, advirtió que el contexto está atravesado por interrogantes sobre la cantidad de dinero que continúa llegando a las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

El desafío de fijar el precio de las acciones

Uno de los puntos centrales de la operación será determinar el valor inicial de cada acción. Powell explicó que se trata de un proceso delicado, porque una cotización demasiado elevada puede provocar una caída apenas comienza a negociarse en el mercado.

“Si el precio es demasiado alto, las acciones pueden desplomarse el primer día mismo”, señaló. En cambio, si los papeles se ofrecen demasiado baratos, “la empresa y los bancos que gestionan esa oferta inicial pueden perder dinero”.

Por eso, el rango anunciado (de US$ 70 a US$ 78) será una referencia clave para los inversores que evalúen participar de la colocación. La fijación definitiva del precio determinará cuánto dinero podrá captar la compañía.

El antecedente de SpaceX

Aunque la salida de Anthropic podría convertirse en una de las más importantes de la historia, Powell señaló que, de acuerdo con las cifras mencionadas en el programa, no alcanzaría el récord de SpaceX. La compañía aeroespacial recaudó US$ 86.000 millones cuando salió a Wall Street en junio.

La conversación también llegó al terreno de las decisiones de inversión. Tras escuchar los detalles, el conductor Jorge Elías planteó la posibilidad de evaluar una compra de acciones junto con el equipo del programa: “Después vamos a tener una reunión privada entre nosotros a ver si invertimos o no invertimos en Anthropic”.