“Permiso para matar”: en RDC explicaron la polémica por el uso de armas de fuego de la policía francesa

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Juan Luis Francia advirtió que, por quinto fin de semana consecutivo, Francia tendrá movilizaciones encabezadas por los chalecos amarillos. A las protestas también se sumarán colectivos contra la violencia policial y en defensa de los menores.

“Este es el quinto acto, quiere decir que es el quinto fin de semana consecutivo que se realiza una movilización en Francia”, explicó Francia. Según indicó, la convocatoria reúne distintos reclamos que aumentan la presión sobre el gobierno. Ante las manifestaciones, la policía prevé desplegar a 70.000 efectivos entre policías y gendarmes.

Chalecos amarillos y el reclamo contra la violencia policial

Además de las demandas económicas, la protesta estará atravesada por el debate sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. En este sentido, Francia explicó que la iniciativa fue cuestionada por distintos sectores y recibió una denominación contundente: “Ha sido bautizado por la prensa y por algunos sectores como permiso para matar, porque se invierte la carga de la prueba y se considera, si mata a un ciudadano, que ese uso siempre va a ser legítimo”.

Los sindicatos preparan una huelga nacional

Francia también distinguió entre la movilización del sábado y la convocatoria sindical prevista para la semana siguiente. “Ellos dan, digamos, libertad para que cada localidad, los sindicatos regionales puedan decidir si acompañan o no, pero a nivel nacional los sindicatos se están convocando para el martes a una huelga y movilización”, detalló en +Perfil.

De esta manera, el gobierno deberá afrontar dos jornadas de conflictividad: la movilización del sábado y la huelga nacional impulsada por los sindicatos el martes.