RDC: Brasil llegó a la COP31 con propuestas ambientales mientras impulsa la explotación petrolera en el Amazonas

Brasil llegó a la COP31, que se desarrolla en Turquía, con dos propuestas para acelerar la transición energética y enfrentar la crisis climática. Sin embargo, su agenda ambiental convive con una contradicción: mientras impulsa el abandono de los combustibles fósiles, el gobierno también busca avanzar con la explotación de un yacimiento petrolero ubicado en la desembocadura del río Amazonas.

La corresponsal Eleonora Gosman analizó las iniciativas brasileñas en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y planteó las tensiones que atraviesan la política energética del país. “A veces pienso que se habla demasiado y lo que se hace es poco y nada en relación a este tema”, opinó.

Las dos propuestas de Brasil para la transición energética

Una de las iniciativas presentadas por el gobierno de Lula da Silva apunta a terminar con los subsidios a los combustibles fósiles y avanzar hacia el fin de su utilización. La segunda tiene como eje la protección de los bosques y propone revertir la deforestación y la degradación forestal para 2030.

Según Gosman, son compromisos que Brasil ya había planteado anteriormente, pero que adquieren otra dimensión en el escenario internacional. La periodista señaló que representan una confrontación con gobiernos como el de Donald Trump, cuyo presidente sostiene una posición contraria a las políticas climáticas.

“Para el presidente Trump, el cambio climático no existe. Es un invento”, describió al explicar las diferencias entre las posiciones de ambos países.

La contradicción del petróleo en la desembocadura del Amazonas

El principal contrapunto de la política brasileña aparece en sus propios proyectos energéticos. Gosman recordó que el país afirma que el 90% de su electricidad proviene de fuentes no fósiles, aunque al mismo tiempo busca explotar una nueva reserva de petróleo en el mar, frente a la desembocadura del Amazonas.

“Si vas a explotar eso, realmente es un yacimiento marino que ya sabemos algunas de sus consecuencias”, advirtió. Para ilustrar los riesgos, mencionó los episodios de contaminación que pueden provocar los derrames de combustibles en el mar y recordó situaciones ocurridas en Brasil.

La periodista consideró que esa doble orientación vuelve más complejo el compromiso ambiental del gobierno. El desafío no consiste solamente en ampliar las fuentes renovables, sino también en definir qué lugar tendrán los nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos.

Marina Silva pidió transformar el transporte, la industria y la producción

En la cumbre también participa la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien defendió una propuesta que, según explicó Gosman, no se limita a modificar la matriz energética. La funcionaria sostuvo que el cambio debe abarcar tanto la oferta como la demanda de energía y transformar el funcionamiento de distintos sectores de la economía.

En ese sentido, Silva planteó que es necesario “repensar el transporte, la industria, la infraestructura, los sistemas agrícolas, las inversiones y los subsidios”. La agenda brasileña busca así extender la discusión climática más allá de la generación de electricidad.

Gosman también mencionó el desarrollo de tecnologías alternativas, entre ellas las centrales de fusión nuclear, que permitirían producir energía sin los residuos asociados a las centrales atómicas convencionales. Sin embargo, advirtió que los compromisos y los anuncios todavía están lejos de resolver el problema.

“Se habla demasiado y lo que se hace es poco y nada”, insistió. Para la corresponsal, el aumento de las temperaturas y los fenómenos extremos (con lluvias devastadoras en algunas regiones y recalentamiento en otras) muestran que la crisis climática ya condiciona la vida de los países.