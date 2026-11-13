RDC: cuáles fueron los servicios más afectados por la caída mundial de Microsoft

En otro segmento de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó el impacto de la caída mundial de Microsoft, que provocó inconvenientes en distintos sectores de la economía y expuso la vulnerabilidad de los sistemas digitales.

“Es un golpe grande a las tecnológicas y, a ver, vamos a hablar de las repercusiones que esto tuvo”, señaló Molina. Según detalló, uno de los servicios más comprometidos fue Exchange, que sostiene el funcionamiento de Outlook, el correo electrónico y las agendas: “Lo que está peor a esta hora es el Exchange, que es lo que maneja y sostiene el Outlook, o sea, lo que es el correo, por ejemplo, las agendas”.

España: problemas en universidades, tribunales y empresas

En España, las primeras dificultades comenzaron alrededor de las 17 del día anterior. Aunque algunos servicios se recuperaron durante la noche, los problemas continuaron al día siguiente. “Por suerte en España, en las primeras horas de la noche se empezó a recuperar, pero hoy siguieron los problemas, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, que tuvo que suspender varias clases, sobre todo las que usan este tipo de herramientas”, explicó Molina en +Perfil.

También hubo complicaciones en los tribunales: “Hubo problemas en los tribunales porque muchas audiencias, archivos, buscar expedientes y todo lo que tiene que ver con la actividad, bueno, se tuvo que suspender”. El periodista describió el escenario como “una virtual paralización del sistema”.

¿Fue un hackeo o una falla tecnológica?

En medio de la preocupación por el alcance del incidente, Molina aclaró que no había indicios concluyentes de un ataque informático. “A ver, el tema acá fue un hackeo, no fue un hackeo porque ya, obviamente, con todo lo que está pasando, la paranoia existe”, explicó.

El periodista señaló que la compañía tampoco había contribuido a despejar las dudas: “Microsoft no ayudó porque cambiaron varias veces los motivos”. Entre las explicaciones mencionadas estuvieron una carga elevada, el aumento de usuarios, problemas en los servidores y cambios recientes en la red.

“Todo indica que podría ser un tema tecnológico”, afirmó. Y agregó: “A ver, hasta ahora no hay explicación oficial, pero sí es verdad que hay una ley en Estados Unidos que, cuando hay un tipo de problema así con este tipo de empresas, sí o sí, y por cotizar en bolsa, tienen que dar exactamente la explicación porque si no se quedan expuestos a multas muy graves”.