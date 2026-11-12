RDC: el gobierno francés ofreció adelantar el aumento del salario mínimo, pero no hubo acuerdo con los sindicatos

El conflicto social en Francia continúa sin encontrar una salida. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Juan Luis Francia analizó que el gobierno del primer ministro Le Cornou se reunió con representantes sindicales y estudiantiles, pero las negociaciones no lograron acercar posiciones.

“Lo que hizo el Gobierno fue adelantar el mes y proponer el aumento para el mes de diciembre, con un suplemento de 0,6%, lo que representa en conjunto unos 25 euros, más o menos”, detalló Juan Luis Francia. Sin embargo, aclaró que el incremento adicional sería mucho menor: “Pero ese suplemento sería de apenas entre 6 y 7 euros”.

Los sindicatos y la convocatoria a una nueva huelga

La respuesta sindical fue inmediata. Según relató Francia, la secretaria general de la CGT salió indignada del encuentro y cuestionó la oferta: “Nosotros no venimos a la reunión a pedir limosna”. Para ejemplificar el costo de vida, agregó que “un kilo de tomates cuesta 5 euros”.

La falta de acuerdo derivó en una convocatoria a una huelga general con movilización para el 17 de noviembre. Sin embargo, el frente sindical conocido como intersindical mostró diferencias internas.

En este sentido, Francia explicó que “hubo una pequeña fractura dentro de este frente sindical llamado intersindical, una pequeña fractura”, y señaló que uno de los sindicatos comunicó que no participaría de la huelga y la manifestación anunciadas.

Con el aumento propuesto, el salario mínimo francés quedaría “en un poco más de 1.500 euros, 1.502 euros aproximadamente”, frente a los 1.478 euros anteriores, según los datos mencionados durante la entrevista.

Las protestas estudiantiles y el reclamo por más recursos

El conflicto también alcanza a las universidades y los establecimientos secundarios. En la reunión con los sindicatos estudiantiles tampoco hubo acuerdo. “Ellos piden 250.000 plazas nuevas para las universidades, el gobierno ofrece 5.000”, explicó Francia en +Perfil. Y resumió la distancia entre ambas posiciones: “Las ofertas son muy mínimas en comparación a las demandas”.

El periodista indicó que las movilizaciones y las tomas de colegios continúan. “Los estudiantes continúan con sus manifestaciones, con sus tomas de colegios, de secundarios, esto continúa actualmente”, señaló.