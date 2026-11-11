RDC: el IPS denunció que Ueno Bank se quedó con más de US$ 516 millones de los jubilados

La crisis de Ueno Bank en Paraguay abrió un nuevo frente de preocupación por el destino de los fondos del sistema previsional. El Instituto de Previsión Social (IPS) denunció ante la Justicia que la entidad financiera retuvo más de US$ 516 millones pertenecientes a los jubilados, en un caso que involucra recursos destinados a prestaciones sociales, salud y contingencias.

El conductor Jorge Elías abordó el tema en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, donde repasó las derivaciones de la intervención de la entidad y la denuncia presentada por el organismo previsional. La presentación judicial apunta tanto contra los directivos de Ueno Bank como contra responsables del Banco Central de Paraguay.

Los US$ 516 millones que estaban depositados en Ueno Bank

Según la denuncia del IPS, los fondos depositados en la entidad superaban los 516 millones de dólares y correspondían a distintas áreas del sistema previsional paraguayo. Entre ellos se encontraban las colocaciones y los depósitos del Fondo Común de Salud, los recursos destinados a jubilaciones y pensiones y el Fondo de Contingencia.

La magnitud del dinero involucrado convirtió el caso en un asunto de fuerte impacto público. No se trata únicamente de una controversia entre una entidad financiera y sus autoridades, sino de recursos vinculados con prestaciones y obligaciones del sistema de seguridad social.

Una denuncia contra los directivos y el Banco Central

El Instituto de Previsión Social presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La acción judicial alcanza a los directivos de Ueno Bank, intervenido la semana anterior por problemas de solvencia financiera, y también apunta a integrantes del Banco Central.

La investigación deberá determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer qué ocurrió con los recursos que el organismo previsional mantenía depositados en la entidad. Por el momento, los señalamientos forman parte de una denuncia judicial y deberán ser investigados por las autoridades competentes.

La intervención profundizó la preocupación de los clientes

La intervención de Ueno Bank generó preocupación en Paraguay y provocó reacciones en las calles, en un escenario que excede a los propios jubilados. La crisis también afecta a los clientes de la entidad financiera, cuya situación quedó bajo la atención pública tras conocerse la dimensión de los fondos comprometidos.