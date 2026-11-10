RDC: Estados Unidos retiró aviones de una segunda base militar en menos de un mes por una amenaza atribuida a Irán

Estados Unidos retiró aviones militares de una segunda base en menos de un mes, en un movimiento que habría respondido a una posible amenaza de Irán detectada por los servicios de inteligencia. Esta vez, la evacuación incluyó principalmente dos grandes aviones cisterna de reabastecimiento y otras aeronaves de la Fuerza Aérea norteamericana, que fueron trasladadas a distintas bases en Alemania. La información fue analizada en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, por el periodista Enrique Zattara.

“No se trata de la misma base, y eso es la novedad. Es la segunda base, en menos de un mes, donde la Fuerza Aérea norteamericana retira sus aviones”, explicó el corresponsal. El episodio ocurrió en la base de Maidenhood, ubicada en el norte de Inglaterra, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial de las autoridades estadounidenses ni del Ministerio de Defensa británico.

Una evacuación vinculada con información de inteligencia

Zattara señaló que, si bien no existe un reconocimiento público de la operación, fuentes de defensa confirmaron que el traslado de las aeronaves se produjo ante una advertencia sobre un posible riesgo proveniente de Irán. “Se habría producido una vez más, según al menos las fuentes de defensa estadounidenses, por una seria amenaza que se prevé a través de los mecanismos de inteligencia de parte de Irán”, sostuvo.

El periodista precisó que el Ministerio de Defensa británico evitó pronunciarse sobre los movimientos internos de las bases militares. Según relató, desde esa cartera señalaron que no intervienen en ese tipo de decisiones. Por eso, la información sobre la amenaza y los motivos de la evacuación se apoya, por ahora, en las fuentes de defensa mencionadas por el corresponsal.

El antecedente de las detenciones en otra base

El nuevo movimiento también volvió a poner la atención sobre un episodio ocurrido semanas atrás en otra instalación militar. Allí, varias personas fueron detenidas ante la sospecha de que podían estar preparando un atentado contra la base, aunque posteriormente fueron liberadas.

Según Zattara, hace aproximadamente una semana fuentes oficiales del Ministerio de Defensa confirmaron que, de acuerdo con la información de inteligencia disponible, la mayoría de los detenidos tenía algún tipo de vínculo con redes de inteligencia de Irán. Sin embargo, el corresponsal aclaró que la hipótesis que manejaban esas fuentes no apuntaba necesariamente a la preparación de un ataque directo.

“Lo más posible de ese extraño suceso, que todavía nunca ha quedado bien aclarado, es que se tratase de un comando de información que estaba recuperando elementos acerca de las cercanías de la base, de las infraestructuras”, explicó. La posibilidad, según esa interpretación, era que el grupo buscara reunir información sobre las instalaciones y su entorno.

La advertencia iraní y el papel de las bases estadounidenses

En paralelo, Irán volvió a negar cualquier participación en las amenazas. Sin embargo, Zattara señaló que el ministro de Defensa iraní también planteó que los aviones involucrados en los bombardeos contra instalaciones estratégicas del país podían ser considerados objetivos militares.

“Los aviones, sean donde sean y estén donde estén, que participan en la guerra y los bombardeos a las instalaciones estratégicas de Irán, son considerados un objeto de guerra”, recordó el periodista sobre las declaraciones del funcionario. Y agregó que, desde esa posición, las autoridades iraníes advirtieron que no habría que sorprenderse ante lo que pudiera ocurrir.

El corresponsal también puso el foco en la presencia militar estadounidense en territorio británico. Según explicó, el Reino Unido alberga numerosas bases norteamericanas y esa situación genera conflictos que exceden las amenazas de seguridad. Entre ellos mencionó las discusiones sobre la jurisdicción criminal en instalaciones militares estadounidenses que, según indicó, no están plenamente incorporadas al sistema de justicia británico.