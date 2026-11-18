La llegada de Donald Trump a China estuvo marcada por una recepción poco habitual de Xi Jinping, con gestos de cordialidad que contrastaron con las diferencias políticas entre las principales potencias. El encuentro se produjo en la antesala de una cumbre en la que se abordarán temas centrales de la agenda internacional, como el control de armas nucleares, la tecnología y la guerra en Ucrania.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Norman Powell describió la recepción de los mandatarios y analizó los objetivos del viaje de Trump, en un contexto de tensiones geopolíticas y dificultades técnicas dentro de Estados Unidos. “El presidente Trump fue recibido por Xi Jinping y por Vladimir Putin de Rusia, se saludaron con sonrisas y apretones de manos en Shenzhen, China”, relató. Sobre la recepción inicial, agregó que “también incluyó un abrazo”.

Trump, Xi Jinping y Putin: los temas centrales de la cumbre en China

Sin embargo, el periodista advirtió que las muestras de cercanía contrastan con las diferencias que mantienen los tres gobiernos: “Las muestras de cordialidad entre los tres líderes mundiales en vísperas de una cumbre trilateral contrastaban marcadamente con sus posturas divergentes sobre algunos de los asuntos más apremiantes a nivel global”.

Entre los asuntos que estarán sobre la mesa aparecen “el control de armas nucleares, el acceso de China a chips avanzados para la inteligencia artificial y el futuro de la guerra en Ucrania”.

Powell explicó que Trump tiene previsto reunirse por separado con el presidente ruso y que, además, participará de un encuentro con Xi Jinping. “El presidente Trump tiene previsto reunirse por separado con el presidente ruso Vladimir Putin el jueves, mañana, además que su ya programado encuentro tripartito se concretará en el mismo lugar, incluyendo al presidente chino Xi Jinping”, señaló en +Perfil.

La reunión bilateral con Putin supondría el primer encuentro entre ambos desde su cita de 2025 en Alaska. En ese contexto, Powell identificó el objetivo principal del viaje del mandatario estadounidense: “Trump llegó a China con el objetivo primordial de reforzar la posición de Estados Unidos como la principal potencia tecnológica mundial”.

Las fallas técnicas en Estados Unidos complican la agenda de Trump

Mientras Trump busca fortalecer el liderazgo tecnológico de su país, una serie de fallas técnicas en Estados Unidos obligó a su administración a dar explicaciones.

“La serie de fallas técnicas en Estados Unidos ha obligado a la administración de Trump a esforzarse por tranquilizar a la opinión pública aquí en el país”, explicó Powell. Y agregó: “Estos problemas han puesto a la administración a la defensiva”.