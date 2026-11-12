RDC: qué pasó con Nvidia y por qué el escándalo personal de Jensen Huang puede tener consecuencias internacionales

El escándalo que sacude a Nvidia excede el plano personal. Según explicó el periodista Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la dimensión económica de la compañía permite entender por qué una controversia alrededor de su conducción puede tener consecuencias internacionales.

“Para tener una dimensión, el volumen de negocio que maneja hoy Nvidia es casi el doble que la economía de México. 1,92 veces”, señaló Marcelo Molina. Y comparó: “En cuanto a la Argentina, la supera en cinco veces. O sea, es como cinco Argentinas económicamente esa empresa”.

La vulnerabilidad de Nvidia y el impacto en Wall Street

Molina recordó el efecto que tuvo la crisis mexicana de 1994 y planteó la dimensión de una eventual caída de Nvidia: “Cuando cayó México hubo un problema, imagínate si cae Nvidia”.

Como antecedente, recordó el impacto que tuvo DeepSeek: “Eso una vez pasó, cuando lanzaron DeepSeek, la China, provocó que Nvidia perdiera 600 mil millones de dólares. Casi lo mismo que lleva perdido esta semana”.

Pero Molina destacó que, en este caso, apareció otro factor: “Y lo increíble de esto es que una empresa que fabricó el modelo cerebral tecnológico más importante encontró su falla, no en el chip, sino en un ser humano”.

La conexión con China y el papel de una empresa de Singapur

La controversia también tiene una dimensión geopolítica. Molina explicó que en el Congreso estadounidense existen iniciativas para restringir la venta de chips avanzados a China y recordó que una de las personas involucradas en el caso había trabajado para evitar esas limitaciones. “En el Congreso de Estados Unidos hay tres proyectos para limitar la llegada de esos chips avanzados a China”, afirmó en +Perfil.

Otro punto central es Megaspeed, una compañía de Singapur que, según relató, compró procesadores de Nvidia por 4.600 millones de dólares y participa en una operación de servicios de nube junto con la tecnológica. Molina planteó la hipótesis de que pudiera funcionar como intermediaria para empresas chinas: “De esta manera, Alibaba podría hacerse indirectamente de todo este tipo de tecnología”.

También se refirió a las sospechas sobre Alice Wang y su trayectoria profesional: “Igual es raro lo de la mujer esta también, porque esta mujer era periodista, como nosotros, de la CCTV, el canal oficial chino, y de vuelve apareció liderando una empresa de tecnología”.