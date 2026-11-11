RDEco: cómo puede cambiar el escenario de inversiones en inteligencia artificial tras la derrota de Donald Trump

La derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos modificó las expectativas de los inversores y abrió un nuevo escenario para los mercados financieros internacionales. El cambio en la composición política del Congreso, que dejó al mandatario sin mayoría en ambas cámaras, generó incertidumbre sobre la continuidad de sus principales iniciativas económicas y tecnológicas.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el economista Eduardo Coria Lahoz analizó las consecuencias del resultado electoral para los mercados y las empresas tecnológicas. “Trump, que tenía mayoría en las dos cámaras, perdió la mayoría en las dos cámaras, con lo cual todo el frente legislativo se le complicó”, explicó.

La incertidumbre política y el impacto sobre las inversiones en inteligencia artificial

Según el economista, uno de los sectores que podría verse afectado es el de las tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial y las criptomonedas, que habían recibido un fuerte respaldo político durante la administración republicana. En contrapartida, podrían ganar espacio las iniciativas relacionadas con la protección ambiental y las restricciones al desarrollo de grandes centros de datos.

Coria Lahoz señaló que estas instalaciones son cuestionadas en distintas regiones estadounidenses por su elevado consumo energético y su impacto ambiental. Un eventual cambio regulatorio podría modificar las perspectivas de inversión de las compañías que habían sido protagonistas del crecimiento económico norteamericano. “Muchas posiciones que estaban armadas sobre la inteligencia artificial, que en muchos casos ya estaba sobreponderada, tenían muchas críticas con relación al enorme monto de inversiones”, sostuvo.

El especialista destacó que las dudas de los inversores no se limitan al escenario político, sino que también están relacionadas con la capacidad de las empresas tecnológicas para generar ganancias suficientes que justifiquen las millonarias inversiones realizadas.

Wall Street corrige las valuaciones de las empresas tecnológicas

En ese contexto, los mercados comenzaron a reflejar un cambio de expectativas. Durante las últimas seis o siete ruedas mencionadas por el economista, las acciones tecnológicas registraron retrocesos superiores al 15% y al 20% en algunos casos, incluso entre compañías con balances sólidos y elevados niveles de rentabilidad.

Para Coria Lahoz, buena parte de esta corrección responde a las valuaciones excesivas que habían alcanzado las empresas del sector. “Muchas de estas empresas tecnológicas tenían un valor de 100, pero el mercado las sobreponderó e hizo que valiesen 150”, graficó. Y agregó: “Lo que estamos viendo ahora es que toda esa espuma ha bajado”.

El economista explicó que el respaldo político había impulsado inversiones y expectativas de crecimiento extraordinarias, especialmente por la competencia estratégica de Estados Unidos con China en materia tecnológica.

Sin embargo, consideró que todavía podría haber nuevos ajustes en las cotizaciones. “Calculo que en muchos casos va a seguir bajando”, anticipó.

De todos modos, descartó que necesariamente se trate de un deterioro generalizado de las compañías, ya que muchas presentaron resultados trimestrales positivos y superiores a las previsiones del mercado. “Tampoco estaban para valer 150, estaban más para valer 100”, concluyó, al resumir el proceso de normalización de las valuaciones tecnológicas y el nuevo escenario de incertidumbre que enfrenta Wall Street.