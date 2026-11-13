RDEco: cuánto cuesta incorporar inteligencia artificial en una PyME y qué procesos se pueden automatizar

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta reservada exclusivamente para las grandes compañías y empieza a abrir oportunidades concretas para las pequeñas y medianas empresas. Según explicó Nelson Pérez Alonso en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, hoy existen equipos pequeños de programadores capaces de desarrollar soluciones de automatización con inversiones que pueden comenzar en los mil dólares.

El entrevistado describió una transformación en el sector tecnológico: mientras algunas empresas grandes reducen sus estructuras y sus plantillas, crece un ecosistema de pequeñas compañías especializadas en inteligencia artificial. “Las PyMEs hoy pueden subirse a este tren contratando a muchas compañías pequeñas por valores que van de los mil dólares”, sostuvo.

Desarrollos accesibles para automatizar procesos

Pérez Alonso explicó que los nuevos desarrollos permiten articular conversaciones a través de distintos canales, como el correo electrónico, WhatsApp y la voz. “Vos podés estar hablando como estamos hablando nosotros en este momento y te lo programa un chico que tiene 20, 30 años”, señaló para ilustrar el alcance de estas herramientas.

El cambio, remarcó, está en que las soluciones pueden adaptarse a las necesidades de las empresas que antes no tenían capacidad económica para incorporar este tipo de tecnología. Incluso mencionó el caso de un pequeño comercio: “Un kiosco hoy puede invertir mínimamente para automatizar sus procesos” y, a partir de esa incorporación, mejorar su funcionamiento.

El beneficio no se limita a reducir tareas manuales. “Gana productividad, gana volumen, gana cobertura y baja costos”, resumió. Para el entrevistado, esa combinación puede modificar la capacidad operativa de los negocios pequeños y permitirles competir con herramientas que hasta hace poco parecían fuera de su alcance.

Las empresas exportadoras pueden multiplicar sus contactos

Otro de los sectores que podría aprovechar esta transformación es el de las compañías que buscan vender sus productos en el exterior. Pérez Alonso sostuvo que la inteligencia artificial permite generar oportunidades comerciales a una escala difícil de alcanzar mediante métodos tradicionales y puso como ejemplo la participación en ferias internacionales.

“Mandar una persona a alguna feria, que sale un montón, generar 30, 40 reuniones por mil dólares, hoy es nada”, afirmó. Según su análisis, ese tipo de herramientas puede ampliar considerablemente el volumen de contactos comerciales y, en consecuencia, potenciar las exportaciones.

El entrevistado consideró que se trata de una oportunidad para empresas de distintos rubros. “Creo que es una oportunidad para muchas compañías”, insistió, y planteó que el desafío consiste en reconocer las posibilidades y animarse a incorporarlas.

El impacto sobre el empleo y el riesgo de probar

Pérez Alonso también reconoció que la automatización puede tener consecuencias sobre el mercado laboral. “Seguramente puede llegar a resentir el empleo”, advirtió, aunque aclaró que, a su entender, los puestos de trabajo podrían reconvertirse hacia otras actividades.

Por último, destacó que las empresas pueden evaluar estas soluciones sin asumir compromisos prolongados. “Hoy una compañía puede probar esto en tres meses, si el tercer mes no le funciona, se apaga”, explicó. A diferencia de otras decisiones de contratación o inversión, sostuvo, la prueba permite medir rápidamente los resultados y limitar el riesgo: “No tenés que estar un año probando con algo”.