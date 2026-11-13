RDEco: José Donati cuestionó la postergación de la nueva metodología del INDEC para medir la inflación

La decisión del Gobierno de postergar la actualización del índice de precios al consumidor (IPC) abrió interrogantes sobre la precisión de las estadísticas oficiales y el momento en que finalmente se implementará una nueva metodología. En una entrevista para Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el economista José María Donati advirtió que la canasta utilizada por el INDEC está quedando desactualizada y consideró que su modernización podría concretarse recién durante el próximo gobierno.

La discusión gira en torno a los nuevos ponderadores elaborados a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) de 2017, que reemplazarían los utilizados actualmente, basados en información de 2004. Según explicó el especialista, la nueva metodología habría reflejado una inflación algunas décimas superior a la informada oficialmente, debido al mayor peso de los servicios en los gastos de los hogares.

La actualización del IPC que el Gobierno decidió postergar

El economista recordó que el INDEC ya tenía preparado el nuevo índice y que su implementación estuvo vinculada a la salida de Marco Lavagna. La modificación no era menor: al incorporar ponderadores más recientes, los servicios, cuyos precios aumentaron por encima de los bienes, tendrían una participación mayor en el cálculo de la inflación.

"El INDEC había trabajado y tenía listo el nuevo índice con los nuevos ponderadores y se preveía esto, dado que los servicios estaban aumentando más que los bienes", explicó. En ese sentido, sostuvo que, si se reflejara con mayor exactitud el peso de los servicios, "uno puede esperar algunas décimas más de inflación".

La diferencia podría parecer acotada en el resultado anual, pero vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la oportunidad de modificar las estadísticas oficiales. El entrevistado señaló que, en un contexto de inflación cercana a cero, habría mayores márgenes para introducir cambios metodológicos sin generar las mismas tensiones sobre el proceso de desinflación.

"Hasta la ENGHO 2017 está quedando vieja"

Más allá de la decisión puntual del Gobierno, el especialista planteó que el problema excede la metodología actualmente utilizada. Según explicó, incluso la encuesta de 2017 empieza a perder vigencia, tanto por el tiempo transcurrido como por los cambios en los patrones de consumo que produjo la pandemia.

"Las recomendaciones internacionales indican modificarla o revisarla cada cinco años", señaló. Como ejemplo, mencionó a España, que desarrolló una metodología para revisar sus indicadores prácticamente todos los años.

Su pronóstico es que la actualización integral podría quedar en manos de la próxima administración. "Yo creo que se va a terminar saldando quizá en el próximo gobierno y planificando una encuesta de gasto o algo nuevo que actualice todos los índices", anticipó.

En esa línea, insistió en que ya pasaron casi diez años desde la ENGHO 2017 y que hubo un acontecimiento que alteró significativamente los hábitos de consumo. "Hasta la ENGHO 2017, si bien es la más reciente, está quedando vieja, pues ya pasaron casi 10 años y una pandemia en el medio", remarcó.

La presión de los organismos internacionales

Consultado sobre si existen antecedentes internacionales de países que hayan decidido postergar la actualización de sus índices para favorecer las expectativas de desinflación, el economista reconoció que no conoce casos similares. Sin embargo, advirtió que la situación argentina podría generar observaciones en el futuro.

"Yo la verdad que no conozco casos de que haya sucedido esto", afirmó. También consideró que los organismos internacionales podrían estar dejando pasar la cuestión momentáneamente, en un contexto en el que Argentina todavía enfrenta otras correcciones estadísticas y económicas.

No obstante, fue contundente respecto de lo que podría ocurrir más adelante: "En algún momento va a exigir modernizar las canastas del IPC, esto va a terminar sucediendo en algún momento".

El mercado mira el riesgo político y no tanto la inflación

Durante la entrevista también surgió el impacto de las diferencias entre la inflación oficial y otras mediciones sobre las decisiones de inversión. En particular, se mencionó una serie publicada por la consultora Equilibra que mostraba registros mensuales algunas décimas superiores a los informados por el INDEC.

Uno de los participantes destacó el desempeño de las inversiones ajustadas por CER y señaló que quienes apostaron por instrumentos vinculados a la inflación obtuvieron buenos resultados. En contraste, quienes buscaron cobertura en dólares esperando una evolución similar a la de los precios terminaron perdiendo frente a las alternativas en pesos.

"El que hizo carry trade ganó mucho más porque terminó ganando el interés y llevado a dólares, que nunca aumentó", sostuvo. Para cerrar, planteó que la inflación no es necesariamente la principal preocupación de los inversores: "El mercado no tiene tanto en cuenta la inflación, yo creo que no es un driver que le preocupe al mercado".