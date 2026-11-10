RDEco: la industria sigue en caída y alertan por el impacto sobre el empleo y la producción

La industria argentina todavía no puede dar por terminada su caída y necesita nuevas medidas para recuperar actividad. Así lo advirtió el economista Diego Coatz, quien sostuvo que, pese al acercamiento entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA), todavía no hay garantías de que el sector haya encontrado un piso. “No podemos asegurar que este sea un piso”, alertó durante una entrevista con Fernando Meaños, en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil.

Coatz planteó que la industria tiene un peso central en la economía y que, por eso, el Gobierno debería priorizar el diálogo y la búsqueda de respuestas concretas. “De nada te sirve tensionar, lo que tenés que generar es dialogar y buscar respuestas”, afirmó al analizar el vínculo entre el sector empresario y la administración nacional, luego de la conferencia industrial y la participación del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por qué la industria es clave para el empleo y la recaudación

El economista dimensionó la importancia de la actividad industrial al señalar que representa el 19% del PBI, genera empleo formal y contribuye a sostener a la clase media. Además, indicó que el sector aporta alrededor del 30% de la recaudación, aunque aclaró que ese porcentaje también involucra a otras actividades, como la construcción y el comercio.

Desde esa perspectiva, consideró que la discusión no debería limitarse a los números de la industria, sino abarcar el funcionamiento de la economía real. “Hay que pasar a la acción”, insistió, y propuso construir espacios de trabajo que permitan identificar los problemas y diseñar políticas para impulsar la producción.

La paradoja del RIGI y la caída de la metalmecánica

Coatz puso como ejemplo la relación entre las inversiones promovidas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el desempeño de los proveedores locales. Según explicó, el esquema está apuntando especialmente a los sectores petrolero y minero, pero esa dinámica todavía no se traduce en una mejora para todas las actividades vinculadas.

“Hoy el sector petrolero, el RIGI está apuntando mucho al sector petrolero y al sector minero. Ahora vos ves la metalmecánica que le vende a las petroleras cayendo 6%”, señaló. También advirtió que los servicios con valor agregado tampoco están creciendo, una señal de que las inversiones en recursos naturales no necesariamente generan, por sí solas, un efecto expansivo sobre el conjunto del entramado productivo.

Para el economista, el desafío consiste en lograr que esos recursos impulsen a las empresas y los trabajadores de otros rubros. “Si vos no contagiás al sector productivo con los recursos naturales, vas a tener un problema del empleo y en los grandes centros urbanos”, sostuvo.

La advertencia de Diego Coatz sobre el último cuatrimestre

Al evaluar la relación entre la UIA y el Gobierno, Coatz consideró que hubo un acercamiento y reconoció que se adoptaron algunas medidas microeconómicas que avanzan en la dirección correcta. Sin embargo, planteó que todavía resultan insuficientes y que es necesario multiplicarlas para empezar a mover la actividad.

“Hay que multiplicar esas medidas para empezar a mover la actividad”, reclamó. Su advertencia es que, si no se toman nuevas decisiones, la industria podría continuar retrocediendo durante los próximos meses, aunque sea a un ritmo menor.

“Este puede ser un piso bajo, pero no puedo asegurar que sea un piso”, resumió. La posibilidad de que la actividad siga cayendo durante el último cuatrimestre, aun levemente, mantiene abierto el interrogante sobre cuándo llegará una recuperación sostenida.