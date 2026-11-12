RDEco: los cambios que necesita el plan económico de Milei para impulsar a más sectores

El plan económico de Javier Milei enfrenta el desafío de una actividad que avanza a dos velocidades, con sectores que muestran un buen desempeño y otros que todavía atraviesan dificultades. Para la economista Belén Olaiz, el programa necesita tiempo para consolidar la estabilización, pero también podría incorporar cambios de diseño que permitan ampliar la recuperación a más ramas de la economía.

En diálogo con Fernando Meaños para Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Olaiz sostuvo que ambas explicaciones son válidas. “Estamos atravesando un proceso que genera muchas tensiones y que todavía está lejos de haber terminado”, señaló, antes de advertir que tres años pueden resultar un período corto para estabilizar una economía que acumuló desequilibrios durante más de una década.

“Tres años para estabilizar una economía parece poco tiempo”

La economista consideró que el Gobierno todavía necesita recorrido para completar el proceso de estabilización. Sin embargo, aclaró que el tiempo no es el único factor que explica las diferencias entre sectores: también hay decisiones sobre el funcionamiento de la economía que podrían revisarse.

En particular, cuestionó que la confianza en la capacidad de autorregulación de los mercados haya llevado al oficialismo a evitar, de manera generalizada, las políticas sectoriales. “En esta concepción de la economía que se autorregula, los mercados que se autorregulan, casi de forma generalizada, el gobierno ha optado por no llevar a cabo políticas sectoriales”, explicó.

Para Olaiz, esa ausencia deja un espacio para intervenir de manera más específica en actividades que tienen potencial competitivo, pero que no necesariamente cuentan con la escala suficiente para acceder a los instrumentos diseñados para grandes inversiones.

El RIGI no alcanza para todos los sectores competitivos

La economista puso como ejemplo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que, según planteó, puede resultar demasiado exigente para determinadas industrias o proyectos de menor tamaño. “Hay sectores o nichos de Argentina donde existe competitividad, pero por una cuestión de tamaño en la industria, el RIGI queda muy grande”, señaló.

En ese contexto, mencionó el intento de avanzar con el RIMI, aunque consideró que hasta el momento no tuvo un impacto significativo. Aun así, sostuvo que existe margen para desarrollar herramientas que asistan a otros sectores, siguiendo una lógica similar a la del régimen destinado a las grandes inversiones.

La posibilidad de extender beneficios a proyectos de menor escala, advirtió, tendría un costo fiscal. Por eso, reconoció que el Gobierno podría mostrarse reticente a avanzar en esa dirección si considera que compromete su principal objetivo económico: preservar el superávit fiscal.

Flexibilizar sin poner en riesgo el superávit fiscal

Consultada sobre si el oficialismo podría modificar algunas decisiones sin generar inestabilidad, Olaiz respondió que toda medida tiene costos, pero remarcó que hay margen para introducir cambios. “Hay posibilidades, tanto desde lo discursivo como en la práctica, de flexibilizar el tono sin asustar a los mercados”, afirmó.

La economista planteó que esa flexibilización debería sostener tres prioridades: el superávit fiscal, la baja de la inflación y una macroeconomía relativamente sana. Según su análisis, el Gobierno podría avanzar en medidas que mejoren el clima económico antes de las elecciones sin transmitir que esas metas están en discusión.

“Se puede avanzar en algunas cuestiones que podrían mejorar el clima de acá a la elección”, concluyó Olaiz. Su planteo apunta a corregir parte de las tensiones del programa sin abandonar el ancla fiscal que el oficialismo considera central.