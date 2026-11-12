RDEco: qué es la “bazooka de dólares” que busca Milei y por qué todavía genera dudas

La posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei cuente con una “bazooka de dólares” para 2027 todavía despierta interrogantes. La economista Belén Olaiz advirtió que, aunque la Argentina llega mejor preparada que el año pasado, el financiamiento del próximo período electoral seguirá siendo un desafío, especialmente por las dificultades para acceder a los mercados internacionales.

En una entrevista con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Olaiz reconoció que el Banco Central acumuló reservas, pero aclaró que ese avance no alcanza para despejar todas las dudas. También puso el foco en la incertidumbre sobre una eventual asistencia de Estados Unidos, cuyo respaldo fue clave para contener la volatilidad financiera durante el año pasado.

Las reservas del Banco Central y el desafío de financiar 2027

Consultada sobre si el Gobierno tiene suficientes dólares para transmitir tranquilidad al mercado, Olaiz sostuvo que el escenario actual es mejor que el de las elecciones de medio término. “Argentina lleva mejor preparada la elección del año próximo que lo que estaba el año pasado”, afirmó.

Como parte de esa mejora, destacó las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria. “Este año el Banco Central ha comprado más de 7.000 millones de reservas, aunque lleva acumuladas 8.500, o sea, un poquito más que la mitad”, precisó.

Sin embargo, la economista evitó interpretar esos números como una garantía de estabilidad financiera. “Hay algún colchón de reservas para el año próximo, pero aun así da la impresión de que con el mercado cerrado, o con las tasas que tenemos ahora, básicamente es decir que el mercado está cerrado”, explicó.

“Argentina al soberano pagaría una tasa de 14%” para volver al mercado

Uno de los principales obstáculos que identificó Olaiz es el costo que tendría para el país volver a buscar financiamiento internacional. Según señaló, la Argentina debería pagar una tasa cercana al 14% para salir al mercado, una condición que limita las posibilidades de conseguir fondos en condiciones sostenibles.

Por eso, consideró que el programa financiero del Gobierno tendrá dificultades durante el próximo año. “El año próximo, en términos del programa financiero del gobierno, va a ser un desafío”, advirtió.

La advertencia introduce un matiz en el discurso sobre la disponibilidad de dólares para afrontar 2027. Aunque las compras del Banco Central representan una mejora respecto del escenario anterior, la economista remarcó que el acceso al crédito sigue siendo una variable determinante.

La incertidumbre sobre el respaldo de Trump

Olaiz también vinculó las perspectivas financieras argentinas con el escenario político de Estados Unidos. En particular, mencionó la derrota de Donald Trump como un factor que obliga a observar con atención la continuidad de un eventual respaldo de Washington al Gobierno de Milei.

La economista recordó que, durante la volatilidad del mercado argentino del año pasado, hubo una intervención contundente del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. “Hubo una respuesta contundente de Scott Bessent, que de alguna forma disipó las dudas del mercado”, señaló.

La incógnita, según planteó, es si el Gobierno volverá a necesitar esa ayuda y si podrá contar con ella. “Habrá que ver si el año próximo necesitamos esa ayuda, y si la necesitamos, si va a estar”, sostuvo. Ante la observación del conductor sobre que ese respaldo hoy parece más incierto, Olaiz coincidió sin matices: “Totalmente”.