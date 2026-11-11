RDEsc: Adriana Tursi reconstruyó la historia de las mujeres que Sarmiento convocó para fundar escuelas en el interior

Me sentía como de prestado acá en este país”, recordó Adriana Tursi al explicar el vínculo que construyó con la historia argentina, que terminó convirtiéndose en uno de los motores de su trabajo teatral. Hija de inmigrantes, creció en una casa donde se hablaba italiano y encontró en la escritura una forma de acercarse a un pasado que también sentía propio, aunque inicialmente le resultara ajeno.

En diálogo con Osvaldo Quiroga para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, la dramaturga contó que esa búsqueda surgió cuando comenzó a definir su propia voz y a elegir qué historias y personajes quería llevar al escenario. En ese recorrido apareció una pregunta que orientó su mirada: “¿Y dónde están las otras mujeres?”.

“¿De dónde parto?”: la búsqueda de las mujeres en la historia

Tursi relacionó su interés por el pasado nacional con su propia identidad familiar. “Yo supongo que eso tiene un poco que ver con que yo soy hija de inmigrantes. En mi casa se hablaba italiano, mi abuela hablaba italiano, mi mamá hablaba italiano”, explicó durante la entrevista.

La escritora señaló que, en ese contexto, tuvo que construir su vínculo con la historia del país. Esa necesidad se volvió más concreta cuando empezó a escribir y debió decidir qué quería contar y qué cuerpos quería elegir para poner en escena. Mirar hacia atrás fue también una manera de encontrar un punto de partida y de preguntarse por las mujeres que habían quedado fuera de los relatos más conocidos.

Las maestras de Sarmiento y un destino lejos de Buenos Aires

Durante la conversación, Quiroga mencionó a las maestras convocadas por Domingo Faustino Sarmiento y las condiciones adversas que debieron enfrentar. Tursi retomó esa historia y explicó que llegaron en un momento especialmente difícil, atravesado por epidemias y por la fiebre amarilla, que provocó numerosas muertes.

Además, recordó que algunas querían regresar porque no esperaban que su destino fuera trasladarse a las provincias. Según relató, pensaban que serían alojadas por familias acomodadas de Buenos Aires, pero el objetivo era que viajaran al interior para fundar escuelas normales. La distancia entre lo que imaginaban y la tarea que finalmente debían cumplir generó un conflicto con Sarmiento.

“Se armó un despelote que solo Sarmiento podía armar”

Tursi reconstruyó el episodio con un tono que combinó el rigor del relato histórico con una cuota de humor. Cuando las maestras manifestaron que no querían viajar, Sarmiento les habría cuestionado para qué habían llegado si no iban a realizar el trabajo previsto: “Si no van a hacer su trabajo, mijitas, ustedes no van a cobrar”, recordó la dramaturga.

La escena terminó con las maestras llorando ante la posibilidad de no recibir su paga. “Bueno, se armó un despelote que solo Sarmiento podía armar”, resumió Tursi. También señaló otra dificultad de aquella experiencia: las maestras eran estadounidenses y no hablaban castellano, en un contexto en el que viajar hacia el interior implicaba, además, riesgos considerables.

La historia de esas mujeres reúne algunos de los elementos que atraviesan la búsqueda teatral de Tursi: personajes femeninos, experiencias poco visibles y vidas condicionadas por las circunstancias de su época. Su pregunta inicial —“¿dónde están las otras mujeres?”— sigue funcionando como una puerta de entrada para volver sobre la historia argentina desde el escenario.