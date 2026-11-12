RDEsc: Carlo Argento explicó cómo nació "Alga Ladina", la obra que parodia las ceremonias de premiación

Qué pasa después de recibir un premio? ¿Cuánto dura el reconocimiento y qué queda cuando termina la ceremonia? Esas preguntas están en el origen de Alga Ladina, el espectáculo creado por el grupo Carne de Crítica, que propone una mirada humorística sobre las entregas de premios, sus rituales y sus contradicciones.

En una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Carlo Argento explicó que la obra nació después de años de observar ceremonias y encontrar en ellas situaciones capaces de convertirse en material teatral. “Siempre encontrábamos el humor en esas ceremonias. Lo que nos dejaba la ceremonia, los gags, lo que pasaba, los accidentes”, recordó. Y resumió el espíritu de la propuesta con una frase: “No queremos criticar a ninguno, pero se parece a todos”.

Una ceremonia con alfombra roja, olvidos y discursos eternos

La obra reproduce una entrega de premios de una hora y veinte minutos, con todos los elementos reconocibles de ese tipo de eventos: alfombra roja, presentadores, modelos que reciben galardones, números musicales y discursos que parecen no terminar. También aparecen quienes no asisten, los olvidos y las situaciones inesperadas que suelen quedar en el centro de las ceremonias.

Una de las particularidades del espectáculo es el trabajo de Claudio Pasos y Francisco Pesqueira, quienes interpretan cerca de 45 personajes. “Ellos hacen todo”, explicó Argento. Desde las figuras que desfilan por la alfombra roja hasta los conductores y quienes protagonizan los números musicales, los dos actores construyen el universo completo de la premiación.

La propuesta tiene detrás la experiencia de un grupo que está cerca de cumplir 25 años. Argento recordó que, después de participar y observar distintas entregas, encontraron en esos eventos una oportunidad para desarrollar el humor y la crítica social que caracterizan a Carne de Crítica.

“Cuánto vacío hay en el después”

Durante la charla, Osvaldo Quiroga planteó que no todos los premios tienen el mismo prestigio y cuestionó los mecanismos que pueden intervenir en la elección de los ganadores. Entre otros ejemplos, mencionó el marketing editorial y el caso del Premio Planeta, para abrir un debate sobre la relación entre reconocimiento, ventas y calidad literaria.

Argento coincidió en que los premios pueden ser justos o injustos, aunque reconoció que recibir uno también puede alimentar el ego. “A veces cuando no lo recibiste decís: ‘Bueno, se lo da a cualquiera’, me pasa a mí”, admitió. Pero agregó que, si le tocara recibirlo, también podría sentir satisfacción: “Algo del ego me mueve y me gusta, algo”.

La obra utiliza esa contradicción para reírse de quienes participan de las ceremonias y de sus propias expectativas. También pone en escena el olvido de las trayectorias: una cantante y actriz española queda relegada durante la premiación, pese a su recorrido artístico.