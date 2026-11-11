RDEsc: Carlota Brunetti analizó la valentía, los excesos y los riesgos de la protagonista de "Nadie nacerá en noviembre"

En una conversación con Osvaldo Quiroga para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Carlota Brunetti analizó a la protagonista de su novela, "Nadie nacerá en noviembre", y su relación con el exceso, el riesgo y los límites. Julia camina por la cornisa: sabe dónde no quiere estar, pero parece no advertir hasta dónde puede avanzar.

La escritora encontró en ese comportamiento una combinación de valentía e impulso que no siempre juega a favor del personaje. “Por un lado, la veo valiente, ¿no? No se queda hacia adentro llorando en las cosas que le pasan. Y por otro lado, no se detiene”, explicó Brunetti.

“Camina por la cornisa porque no quiere estar ya en esa terraza”

Durante el intercambio, Quiroga describió a Julia como una figura que parece no tener límites y que se acerca constantemente a aquello que podría destruirla. También planteó si esa conducta podía leerse como una forma de transgresión ligada al exceso. Brunetti respondió con una imagen que sintetiza el movimiento de la protagonista: “Ella sabe bien dónde no quiere estar. Camina por la cornisa porque no quiere estar ya en esa terraza”.

La metáfora también expone una contradicción: Julia intenta alejarse de un lugar en el que ya no quiere permanecer, pero ese movimiento no necesariamente implica que pueda reconocer el peligro. “Y no ve, quizás, ¿no? El borde o... que no hay dónde avanzar”, señaló la autora.

La valentía de avanzar sin detenerse

La protagonista no responde a lo que le sucede refugiándose en el dolor. Brunetti destacó que Julia tiene una disposición activa frente a las circunstancias, aunque esa misma característica puede llevarla a profundizar situaciones cada vez más difíciles. Su valentía convive con la imposibilidad de frenar, una tensión que atraviesa la lectura que propone la escritora.

Quiroga introdujo entonces la posibilidad de un vínculo entre esa conducta y la pulsión de muerte. La conversación no derivó en una interpretación moral sobre el personaje, sino en una reflexión acerca de su edad y de la manera en que se enfrenta al mundo.

“A los 25 uno a veces piensa que es inmortal”

Para Brunetti, los 25 años son una clave para comprender por qué Julia se expone de esa manera. “Ella tiene una edad también donde uno, los 25, de una persona a veces piensa, o yo por lo menos, que es inmortal, que las cosas no nos van a pasar. Y es una edad en donde uno sale al mundo. Y ella sale con todo”, explicó.

La autora retomó esa idea para señalar que la juventud puede alimentar una sensación de invulnerabilidad que no ayuda a la protagonista a medir las consecuencias de sus decisiones. La velocidad con la que intenta salir a flote termina hundiéndola todavía más, según su interpretación.

“Sí, siento que esa parte de la edad no la ayuda en esta característica de ir vertiginosamente tratando de sacar la cabeza y la hunde cada vez más”, concluyó Brunetti en el intercambio.