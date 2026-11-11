RDEsc: Gustavo Tisocco habló sobre sus primeros poemas y la influencia de sus miedos en la literatura

El escritor Gustavo Tisocco habló sobre su vínculo con la poesía, los recuerdos de su infancia en Mocoretá, Corrientes, y el lugar que ocupa su historia personal en su producción literaria. En una conversación con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, también repasó sus primeros pasos en la escritura y cómo encontró en ella una forma de expresar sus miedos.

Durante la entrevista, el escritor se refirió además a la situación de la comunidad LGBT+, su participación en la Marcha del Orgullo y su preocupación por los discursos discriminatorios y los episodios de violencia. En ese contexto, advirtió sobre la necesidad de volver a defender derechos que considera conquistas fundamentales.

Mocoretá, una presencia constante en la poesía de Gustavo Tisocco

La infancia en Mocoretá, Corrientes, es uno de los elementos que atraviesan la escritura de Tisocco. El autor recordó su vida en esa localidad, ubicada en el límite con Entre Ríos, y destacó la influencia que tuvieron aquellos años en su manera de construir poesía.

"Yo tuve una infancia feliz en un pueblo donde corríamos en la siesta, nos escapábamos al río, tenía a mis abuelos, mis compañeras secundarias, que fueron los de la primaria, porque había un solo colegio primario y un solo secundario", recordó.

Esas experiencias siguen presentes en sus textos y forman parte de una identidad literaria de la que no busca desprenderse. "Todo eso para mí influye en mi poética, yo no me puedo escapar de ese tema. Aparte de otros temas que escribo, pero mi pueblo siempre está presente", afirmó.

Cómo comenzó a escribir poesía y el papel de sus primeros miedos

El acercamiento de Tisocco a la escritura comenzó cuando tenía nueve o diez años. En aquella etapa empezó a registrar sus sentimientos en un cuaderno, especialmente los temores relacionados con su identidad sexual y la posibilidad de no ser aceptado por su familia y sus amigos.

El escritor contó que, durante su infancia, pensaba que lo que le sucedía podía ser una enfermedad. En ese contexto, encontró en las palabras una manera de expresar aquello que todavía no podía compartir abiertamente con los demás.

Uno de sus primeros acercamientos al reconocimiento de esos textos llegó a través de un tío que era profesor de Lengua. Después de leer lo que escribía, le explicó que aquellos pequeños versos eran poemas porque contaban historias y lo alentó a continuar.

Sin embargo, durante varios años la escritura estuvo vinculada principalmente con la expresión de sus dolores y temores. Después de recibirse de médico y trasladarse a Buenos Aires para trabajar como neonatólogo, encontró en un taller literario de San Telmo la posibilidad de profundizar su relación con la poesía.

Ese espacio representó un cambio en su recorrido: comenzó a trabajar la escritura de manera más consciente y responsable, más allá de la necesidad inicial de proyectar sus experiencias personales.