RDEsc: Selva Almada advirtió sobre la crisis del mundo editorial argentino y destacó a las editoriales independientes

La escritora Selva Almada advirtió que el mundo editorial argentino atraviesa una crisis profunda, que, según su análisis, se agravó durante el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, destacó el papel de las editoriales independientes y de los festivales literarios para sostener la circulación de libros y acercar nuevos autores a los lectores. Lo planteó durante una entrevista con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, en la previa del Festival Salvaje.

«El mundo del libro en general en Argentina está pasando una crisis bastante seria desde hace muchos años, y sobre todo recrudecida a partir del gobierno de Milei», sostuvo Almada. Para la autora, los encuentros literarios representan una oportunidad para que los sellos pequeños mantengan sus espacios de difusión en un momento especialmente difícil para la actividad.

«Todo va en contra del libro»

Almada explicó que el Festival Salvaje forma parte de una serie de iniciativas que se realizan en distintos puntos del país y que buscan generar espacios de encuentro entre editoriales y lectores. En esta edición, la feria reunirá alrededor de 30 sellos independientes, en una propuesta más pequeña que otras grandes ferias, pero con una identidad propia.

Durante la conversación, Natalia Peroni comparó la iniciativa con la Feria de Editores (FED), mientras que Quiroga puso el foco en las dificultades económicas que enfrenta el sector. «Aumentan brutalmente todos los servicios y el precio del libro se torna difícil cuando la gente llega al 20 del mes. Es muy complicado el tema», señaló Peroni.

La situación, según planteó Almada, vuelve todavía más importante que el público se acerque a las editoriales independientes. La escritora consideró que estos espacios permiten sostener la actividad y, al mismo tiempo, descubrir propuestas que no siempre tienen circulación nacional.

Libros de calidad y precios más accesibles

La autora invitó a los lectores a recorrer la feria y conocer los catálogos de los sellos participantes. «Estas editoriales pequeñas a veces tienen un precio un poco más accesible por ahí que las grandes editoriales», explicó, y remarcó que el público podrá encontrar obras de gran calidad.

«Van a encontrar literatura de mucha calidad, autores buenísimos que vale la pena descubrir, porque por ahí no son los que circulan a nivel nacional, pero son muy buenos», afirmó. También destacó que los libros tendrán precios accesibles, una característica relevante en un contexto en el que el costo de vida condiciona las posibilidades de compra.

Talleres gratuitos para acercarse a la literatura

Además de la feria y las actividades previstas en la Asociación Patriótica y Cultural Española, Almada anunció dos talleres gratuitos y abiertos a la comunidad. Uno estará a cargo de Fabio Martínez, escritor y editor de Córdoba, y se realizará el sábado a las 10.30.

La segunda propuesta tendrá lugar en la Residencia de Artistas Australia, en Barracas, y será coordinada por Ángeles Alemandi, periodista y escritora radicada en La Pampa. El taller estará dedicado a acercar al público a la obra del poeta pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz, a quien Almada definió como «un gran, gran poeta, no tan conocido».

La escritora destacó que la actividad será una oportunidad para descubrir esa obra y acercarse a una literatura que, muchas veces, queda fuera de los circuitos de mayor difusión.