RDI: alerta y preocupación por la presencia de material de abuso sexual infantil en TikTok

En una nueva edición de Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, la periodista Sol Clemente presentó una investigación de Maldita.es, el sitio español de verificación de noticias, que expuso la circulación de material de abuso sexual infantil en TikTok y las fallas de moderación de la plataforma.

“Lo que hizo Maldita.es fue buscar, a ver qué estaba pasando en TikTok con el material de abuso sexual infantil”, explicó Sol Clemente. Según detalló, los periodistas dedicaron ese período a identificar perfiles y palabras utilizadas para encontrar este contenido.

La investigación detectó fallas en las denuncias de contenido ilegal en TikTok

La investigación también puso a prueba los mecanismos de denuncia de la red social. “TikTok respondió borrando 5 y después bloqueó 13 en España”, contó la periodista sobre las 50 publicaciones denunciadas. Más de 30 seguían disponibles o no habían sido retiradas de la manera esperada.

A partir de los resultados, Maldita.es acudió a la Fiscalía General del Estado de España y se abrió una investigación judicial. Para Clemente, el caso expone un problema que excede la circulación de publicaciones aisladas: “Se está usando como una herramienta de viralización para hacerle daño a los más chicos, a los adolescentes”.

Perfiles organizados y fallas en la moderación de la plataforma

Uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento fue la existencia de mecanismos organizados para distribuir y localizar el material. “Hay como una terminología que todos se distribuyen a través de Telegram y que saben cómo encontrar este tipo de material”, señaló en +Perfil.

“Hay todo un negocio detrás de eso que se está empezando a investigar en lo que es España”, advirtió. La periodista sostuvo que la investigación debería impulsar preguntas sobre lo que ocurre en otros países, incluida Argentina.

En ese sentido, remarcó que “todo lo que es virtual pasa por un montón de lugares, digo, no queda solamente en un lado geográfico sino que se va distribuyendo a lo largo de los países, pasa la frontera, la virtualidad”.

La advertencia para Argentina y dónde denunciar

Aunque el trabajo se concentró principalmente en España, Clemente consideró necesario investigar si existen situaciones similares en el país. “No, totalmente, por eso te digo creo que es algo que se abrió la puerta ahora para seguir investigando”, respondió ante la posibilidad de que el fenómeno también ocurra en Argentina.

La periodista recordó que ante la aparición de este tipo de material o el conocimiento de una situación que involucre a un menor se puede acudir a la línea 137. También mencionó a la Fundación Grooming en Argentina, que recibe información y puede orientar a las familias.