El proyecto Atlas Giga Hub, impulsado por la empresa de capitales polacos Green Capital y respaldado por un memorándum firmado por el gobernador Ignacio Torres en junio, busca instalar centros de datos para procesar información destinada a empresas de inteligencia artificial. La iniciativa genera interrogantes por la escala de su demanda energética y el consumo de agua que requieren estas instalaciones.

En Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene presentó una investigación del sitio Chequeado, realizada por el periodista José Giménez, y explicó las dimensiones del emprendimiento: “Lo que buscan es generar distintos centros de datos para darle capacidad de procesamiento a empresas de inteligencia artificial y para que se den una idea lo que busca es procesar 3.000 megavatios, es que es una cifra gigante que es lo que consume más o menos todos los hogares en la ciudad de Buenos Aires. Es un montón”.

La demanda de energía y agua de los centros de datos

El periodista señaló que estas instalaciones funcionan de manera permanente y necesitan sistemas de refrigeración. “Lo que necesita es agua para enfriar, para refrigerar eso, porque pensemos que son procesadores que están todo el tiempo funcionando para darle a la inteligencia artificial el sustento de procesar datos, que es básicamente lo que hacen estas tecnologías”, explicó.

Cuánta agua necesitan los centros de datos

Uno de los principales interrogantes es el consumo hídrico. Riccobene detalló que “un data center de este tipo para que se den una idea, puede gastar entre 4 y 19 millones de litros por día, que es lo mismo que una ciudad de hasta 50.000 habitantes”.

La empresa sostiene que su tecnología permite reducir el consumo de agua más de un 90%, pero, según la investigación, no presentó estudios ni precisiones que respalden esa afirmación.

“No hay en las presentaciones que hace la empresa a la que accedió Chequeado comparativas de saber el 90% de cuánto es lo que se busca hacer esa reducción”, explicó Riccobene en +Perfil.

La situación genera preocupación porque Chubut atraviesa una emergencia hídrica desde agosto, en un contexto de caída histórica del caudal de sus ríos. “Está en emergencia hídrica y traen una de las industrias que más agua demanda, sin ningún tipo de especificación puntual de cuánto se va a necesitar para estos proyectos”, advirtió.