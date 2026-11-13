RDI: cómo fue la jugada de Patricia Bullrich en el Congreso que hizo estallar la interna en La Libertad Avanza

Durante su columna en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene se refirió a cómo la interna de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta en el Congreso con el nuevo intento del Gobierno de suspender las elecciones primarias.

Riccobene explicó que “en el Senado no cayó muy bien a priori lo que tuvo que ver con esta decisión del Gobierno de marcar la cancha, de decir vamos a avanzar con este tema”. Además, advirtió: “Hay muchas dudas respecto de si están los votos o no, hay muchas dudas respecto de qué va a pasar con el proyecto de Ficha Limpia”.

Las dudas en el Senado por la suspensión de las PASO y Ficha Limpia

La iniciativa del Ejecutivo incluye la suspensión de las PASO, modificaciones en la ley de partidos políticos, cambios en el financiamiento partidario y el proyecto de Ficha Limpia. Según detalló el periodista, “lo que pide un sector de la oposición fue en su momento tratarlo por separado, el Gobierno dijo que no y pide que se les asegure que Ficha Limpia se va a tratar”.

Aunque el Gobierno dejó de lado la eliminación definitiva de las primarias y ahora busca suspenderlas para el próximo año, las negociaciones siguen abiertas. Riccobene señaló las diferencias entre las proyecciones de los funcionarios: “Santilli deja trascender en periodistas y también a los funcionarios del Gobierno que los votos están, que él cuenta con las 37 voluntades necesarias en la Cámara Alta para modificar la ley electoral”.

En cambio, sobre la postura de Patricia Bullrich, remarcó: “Bullrich a diferencia de Casa Rosada dice, yo no tengo asegurado que estén los votos”.

Patricia Bullrich y su posicionamiento frente a Javier Milei

La disputa también involucra a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien volvió a marcar los tiempos para el tratamiento de la reforma. En ese contexto, Riccobene planteó que Bullrich comienza a construir su propio espacio político de cara al próximo año. “Patricia Bullrich no está ni para ser segunda de nadie, ni para ser jefa de gobierno, ella no quiere cargos menores”, sostuvo en +Perfil.

Sobre sus aspiraciones, agregó: “Sí lo que ella va a querer es quedarse, es ocupar ese lugar que un sector del establishment está buscando que es alguien que pueda mantener el programa económico de Milei, una ortodoxia a rajatabla, pero que pueda tener buenos modales”.

La ley de ludopatía infantil, otra disputa dentro del oficialismo

En paralelo a la discusión electoral, Bullrich busca avanzar con el proyecto de prevención de la ludopatía infantil, que lleva dos años frenado en el Congreso y cuenta con media sanción. Si no se trata antes de fin de año, podría perder estado parlamentario.

En este contexto, Riccobene explicó que “Patricia Bullrich tiene previsto dictaminar este proyecto antes de fin de año”. Si logra avanzar en las comisiones, la decisión quedará en manos de la Casa Rosada, que deberá definir si incorpora la iniciativa al temario de sesiones extraordinarias.

El periodista describió la estrategia política detrás de ese movimiento: “Y que el lobby se tenga que trasladar a la Casa Rosada, y que sea el Presidente el que pague el costo político de que se caiga la media sanción de un proyecto”.