RDI: cómo impactó la visita del Papa León XIV a la imagen digital de Javier Milei

La visita del Papa León XIV a la Argentina tuvo un impacto negativo en la imagen digital de Javier Milei. En una nueva edición de Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el periodista Leandro Bravo presentó datos sobre las conversaciones y las menciones registradas en redes sociales durante los días del encuentro entre el Presidente y el pontífice.

“Bueno, lo que fue la visita del Papa a Milei le dejó un resultado que es un aumento en la negatividad. Es decir, el sentimiento negativo de los usuarios, por lo general, la mayoría surgen desde lo más puro, desde el momento, desde la reacción”, sostuvo Bravo. Según los registros que presentó, la negatividad hacia el mandatario pasó del 51% al 56% durante los tres días de la visita. “La imagen digital de Milei aumentó su negatividad en cinco puntos, en lo que fueron estos tres días de la visita”, detalló.

La imagen digital de Milei empeoró durante la visita del Papa León XIV

Bravo precisó que el cambio fue especialmente significativo por la velocidad con la que se produjo: “Nos encontramos con que la negatividad promedio de Milei en lo que es octubre del 2026 rondaba del 50 al 51%. Ahora, con estos tres días de la visita del Papa, pasó de 51 al 56%”.

Sin embargo, aclaró que también hubo una porción de usuarios con una valoración favorable: “Hay un 36% que tiene una mirada positiva en lo que fue la visita del Papa y la figura de Javier Milei”.

Las menciones al Papa y la actividad de las cuentas políticas

El análisis también registró un volumen importante de conversaciones vinculadas al encuentro. “En cuanto a la relación de lo que fue la salida, hubo 75.000 personas que mencionaron la palabra misa, país, cotolengos, Don Oriones, economía, vida, servicio, discapacidad y San Martín”, indicó en +Perfil.

El periodista también destacó la participación de cuentas vinculadas a la discusión política y al oficialismo. “No nos olvidemos también que el Gobierno tiene a su favor lo que es una especie de aparato comunicacional que suele interaccionar con todo lo que está referido a La Libertad Avanza”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Hablamos de que 8 de cada 12 usuarios que interactuaban con los mensajes del Papa León estaban involucrados en cuestiones políticas, cuentas que se dedican a lo que es la política”.

La polémica por las carpas VIP concentró la conversación digital

Uno de los principales focos de controversia durante la visita fue la organización del evento y la instalación de carpas VIP. Para Bravo, ese episodio se convirtió en un disparador de críticas y discusiones, tanto dentro del oficialismo como en la opinión pública.

“Y justamente esto fue el gran disparador que generó mucha discordia internamente y externamente, obviamente en la opinión pública, fue lo que es la mención de las carpas VIP”, explicó. El tema acumuló más de 50.000 menciones durante la primera jornada. “En este caso hubo más de 50.000 menciones en el primer día”, precisó.