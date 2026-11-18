En su columna en Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, expuso que durante el gobierno de Alberto Fujimori, en la década de 1990, Perú implementó un programa de control poblacional que derivó en esterilizaciones forzadas de mujeres y hombres. Las víctimas, principalmente de comunidades indígenas y sectores empobrecidos, fueron sometidas a intervenciones mediante engaños, amenazas y coacción.

Paula Bistagnino recuperó un caso que volvió a ocupar titulares internacionales después de que la justicia peruana archivara la investigación. “Parece una distopía, parece una película, no lo es para nada”, advirtió al describir la magnitud de los hechos.

Según los datos mencionados por la periodista y los organismos internacionales, el alcance habría sido de hasta 314.000 mujeres y 24.000 hombres. Bistagnino explicó cómo se ejecutaba el programa: “¿Cómo lograban hacer esto? Mediante engaños, mediante coacción y mediante imposición directa, digamos”.

La práctica no solo les quitó a miles de personas la posibilidad de decidir sobre su reproducción, sino que también dejó víctimas fatales y graves secuelas físicas y psicológicas. “Además de eso, murieron muchas personas en esas prácticas”, señaló.

En algunos testimonios, las mujeres contaron que personal médico y agentes de seguridad llegaban a sus casas para exigirles que no tuvieran más hijos. “Hay testimonios, por ejemplo, tengo uno por acá de una mujer que cuenta que después de tener a su primera hija llegaron hasta su casa médicos, enfermeras, pero a veces también se acercaban con personal de las fuerzas de seguridad a decirle que Fujimori no quería que tuviera más hijos”, relató en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Por qué la Justicia peruana archivó la investigación

El cierre de la causa se produjo después de que, en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciera la responsabilidad del Estado peruano. Bistagnino explicó la contradicción que atraviesa el caso: “Entonces prescriben porque se supone, entonces acá hay un debate, un gran debate internacional que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los crímenes de leyes a humanidad, los delitos de leyes a humanidad”.

La periodista remarcó que no se trató de acciones aisladas, sino de una política impulsada desde el Estado: “Era el Estado aplicando una política, un plan, digamos, una política pública de control poblacional, así se llamaba, dirigida especialmente a una población a la que le decían, ustedes no pueden tener más hijos, pero no sólo les decían, ustedes no pueden tener más hijos, sino que lo que hacían era forzar”.

Las víctimas reclaman justicia y reparación

Aunque la investigación fue archivada, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas anunciaron que seguirán buscando vías para obtener justicia y reparación. “En los registros que fueron haciendo las organizaciones que acompañaron un poco este reclamo, hay con nombres y apellidos listas de hasta 5.000 personas y listas de cientos de personas muertas”, precisó.

La periodista también cuestionó las barreras que enfrentan las poblaciones más vulneradas para acceder a la Justicia y a la información: “La justicia suele ser más injusta con las personas más pobres, casi siempre”.