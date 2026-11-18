En otro segmento de Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, cuestionó las cifras de pobreza que difunde el presidente Javier Milei y puso el foco en las diferencias entre los indicadores oficiales y un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“En este caso, el observatorio de la deuda social que está dentro de la Universidad Católica Argentina, choca contra ese dato que tira Milei y que otorga una diferencia del 10%”, explicó Leandro Bravo.

El periodista contrastó los porcentajes y señaló: “Para Milei 30 de cada 100 personas son pobres, sin embargo, este informe de la UCA te habla de que 42 personas sobre 100 son pobres”.

Pobreza en Argentina: las diferencias entre los datos oficiales y la UCA

Bravo también cuestionó la metodología utilizada para medir la canasta básica y planteó que los productos incluidos en el cálculo pueden no representar los consumos actuales de la población. “Nosotros tengamos en cuenta que este índice que sale a través del INDEC es el mismo que se usa hace más de 20 años, que todos cuestionan, pero nadie tiene la decisión política de revisarlo”, sostuvo en +Perfil.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que la medición incluya productos que dejaron de utilizarse habitualmente. “Si uno se pone a indagar profundamente en lo que es el análisis de este índice de pobreza, todos los productos que son metidos, te vas a encontrar con cosas que no se usan más”, afirmó.

Al comparar el índice de pobreza al inicio de la gestión de Milei con la estimación de la UCA, fue contundente: “Quiere decir que la pobreza subió, no que bajó”.

Canasta básica de $1.600.000 y salarios que no alcanzan

Otro de los puntos centrales fue el costo de la canasta básica total, que ubicó en $1.600.000. Bravo relacionó ese monto con los ingresos de los trabajadores y advirtió que numerosos salarios están muy por debajo de esa referencia. “No hay muchas personas que lleguen a este número de ingresos mensuales”, señaló.

El periodista remarcó, además, las consecuencias de esta situación sobre la alimentación: “Estamos hablando de que cada 10 personas, 4 no consumen a fin de mes lo que deberían comer para garantizar los estándares básicos de la vida cotidiana, de la existencia, estamos hablando de este caso”.