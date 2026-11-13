RDI: Murió Héctor Aguer, el arzobispo ultraconservador que marcó los debates de la Iglesia argentina

En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la periodista Paula Bistagnino se refirió a la muerte de monseñor Héctor Aguer, ocurrida el 10 de noviembre en Buenos Aires, mientras el papa León XIV visitaba Argentina. Aguer había sido arzobispo de La Plata durante 20 años y ocupaba el cargo de emérito desde 2018, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia.

Bistagnino lo definió como uno de los representantes más claros del sector ultraconservador de la Iglesia católica. “Monseñor Héctor Aguer representaba esa iglesia conservadora, ultraconservadora, preconciliar, exactamente que no quería esta modernización de la iglesia en los nuevos términos”, explicó.

Las posiciones de Héctor Aguer contra el matrimonio igualitario y la ESI

La periodista señaló que Aguer y Bergoglio representaban “2 facciones de la iglesia católica realmente enfrentadas” y recordó que sus diferencias se remontaban a antes de que el entonces arzobispo de Buenos Aires fuera elegido Papa.

Aguer tuvo definiciones públicas sobre algunos de los principales debates sociales y religiosos de las últimas décadas. Bistagnino recordó que fue “en contra del matrimonio igualitario”, de “la educación sexual integral” y “en contra del aborto”.

También destacó que el arzobispo no intentaba disimular sus convicciones: “Sí, pero posicionándose y diciendo, sí, soy esto y quiero ser esto y represento esto, de ninguna manera intentaba ocultarlo”.

La periodista repasó una entrevista extensa que Jorge Fontevecchia le realizó a Aguer y que permitió reconstruir sus argumentos sobre la educación sexual, el preservativo y la prevención del VIH. Al ubicar aquella conversación en el contexto de los debates de la época, Bistagnino recordó que el religioso cuestionaba los materiales educativos y defendía que cada familia eligiera cómo educar sexualmente a sus hijos.

Sobre esa postura, sostuvo que todavía existen instituciones religiosas que promueven la castidad como respuesta a la transmisión de enfermedades sexuales o al embarazo. “O sea, sigue viva esta vertiente que va en contra de la educación sexual integral”, afirmó.

Bistagnino también señaló que la ESI es una ley que deben implementar todos los establecimientos educativos, independientemente de su religión, y explicó que está basada “primero en la protección de los niños, en la protección y contención de los niños, también la educación en la libertad de elección y en la ciencia también”.

El enfrentamiento con Bergoglio y las diferencias dentro de la Iglesia

La salida de Aguer del Arzobispado de La Plata se produjo en 2018, cuando cumplió 75 años. Para Bistagnino, el momento en que Francisco aceptó su renuncia permite observar las tensiones entre las dos vertientes de la Iglesia argentina.

La periodista también planteó que, aunque Bergoglio había estado en contra del matrimonio igualitario, durante su pontificado tuvo otra manera de relacionarse con quienes no compartían la doctrina católica. “Muchas veces las propias familias también con estos discursos son las que son familias católicas y creyentes, y que aplican esos dogmas también con esta idea del bien y del mal”, señaló en +Perfil.

Las declaraciones de Aguer sobre los juicios por delitos de lesa humanidad

Otro de los aspectos que Bistagnino recuperó fue la postura del arzobispo frente a los juicios por crímenes de la última dictadura. La periodista recordó que el religioso calificó la política de memoria, verdad y justicia como “la manera como se denomina pomposamente al rencor y la venganza”. También pidió paz, olvido, “borrón y cuenta nueva”.