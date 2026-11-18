Los médicos residentes de provincia de Buenos Aires, CABA y Nación realizan un paro y una manifestación para exigir una recomposición salarial. Entre las instituciones con conflicto de este tipo se encuentra el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Iara Blazevich, médica pediatra de este hospital, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y explicó que el reclamo responde a las extensas jornadas laborales y a remuneraciones que ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos.

“Lo que nosotros vemos es que hay una gran crisis en salud en general, pero nuestro reclamo en particular como residentes de la Ciudad de Buenos Aires, es por nuestro salario que para las horas que trabajamos, que son entre 70 y 80 horas semanales, incluyendo, como dicen mis compañeros, guardias de 24 horas, nuestro sueldo equivale a $6.000 la hora, y es un sueldo con el cual no alcanza ya para vivir”, afirmó Iara Blazevich.

Dos meses de reclamos sin respuestas del gobierno porteño

Blazevich contó que los residentes llevan dos meses realizando paros y reclamando una actualización de sus ingresos. Según explicó, intentaron abrir instancias de negociación tanto con el gremio como con las autoridades sanitarias, pero no consiguieron respuestas.

“Particularmente ahora estamos hace dos meses con paros y reclamos, pero intentamos muchísimas veces tanto a través del gremio como de las autoridades, del ministro de salud, para una recomposición salarial y no accedimos a ninguna instancia de diálogo con ninguno de nuestros empleadores, con lo cual, tuvimos que escalar las medidas porque la forma en la que trabajamos y el salario que tenemos es insostenible, es insostenible”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La médica también describió las responsabilidades que asumen durante su formación: “Somos médicos recibidos que trabajamos todos los días en distintas áreas dentro del hospital público, en internación y en consultorio, atendiendo, revisando pacientes tanto de demanda espontánea o de guardia externa como pacientes internados”.

A esas tareas se suman las actividades de formación y capacitación. “Son horas y horas de trabajo que lo hacemos con mucho gusto y con mucho disfrute, porque es lo que cada uno eligió para formarse también, porque además de trabajar tenemos un montón de clases y capacitaciones y cursos, constantemente estamos aprendiendo y perfeccionándonos”, señaló.





Renuncias, amenazas y preocupación por el futuro de la residencia

Blazevich advirtió que la falta de respuestas salariales también tiene consecuencias sobre la continuidad de los profesionales en el sistema. Además, denunció que recibieron advertencias por parte de su empleador ante la continuidad de las medidas de fuerza.

“Recientemente recibimos amenazas por parte de nuestro empleador, que sería el Gobierno de la Ciudad, refiriéndose a nuestro reclamo, diciendo que si continuamos con las medidas de fuerza, tenemos muchas posibilidades de que tomen alguna medida o de que tenga alguna consecuencia”, afirmó.

La médica expresó la preocupación del grupo ante la posibilidad de sufrir sanciones, pero insistió en que el reclamo busca garantizar condiciones laborales sostenibles: “La realidad es que nuestro sueldo es trabajo que en algún punto no tenemos nada que perder porque creemos que si algo no cambia, el sistema de salud público y la formación de los residentes va a ser algo que cada vez menos personas van a elegir”.