La explosión ocurrida el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó graves consecuencias para los vecinos y comerciantes de la zona. El episodio provocó una muerte, dejó a decenas de familias sin poder regresar a sus hogares y obligó a varios comercios a interrumpir sus actividades.

En Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, la periodista Sol Clemente detalló el impacto del siniestro y las dificultades que todavía enfrentan los damnificados. También se refirió a los reclamos contra MetroGas y a la incertidumbre de una familia que continúa buscando a un trabajador desaparecido.

Las consecuencias de la explosión en Remedios de Escalada

Clemente detalló la magnitud de los daños: “Terminó, dejó un muerto, después 23 familias que no pueden volver actualmente a sus casas, de las cuales seis de esas familias se les dio la casa por destrucción total. Y hay 13 comercios, además, que tampoco están pudiendo volver a trabajar durante este mes y el próximo”.

El municipio de Lanús, encabezado por el intendente Julián Álvarez, anunció una ayuda económica para las familias afectadas y el pago de los salarios de los trabajadores de los comercios que debieron cerrar. Sin embargo, Clemente advirtió que la asistencia no alcanza para reparar las pérdidas: “Las extensiones impositivas, sí, obvio, ayudan un poquito pero la realidad es que va mucho más allá de eso”.

Vecinos apuntan contra MetroGas y reclaman explicaciones

Tras la explosión, hubo manifestaciones en Lanús para exigir información sobre el origen del siniestro y las posibles responsabilidades. Según contó Clemente, los reclamos apuntaron principalmente contra MetroGas y sus accionistas.

“Mirá, una de las frases que decían era, bueno, nuestra vida vale más que las ganancias. MetroGas y el grupo Manzano Vila son responsables”, relató sobre los carteles y consignas que se escucharon durante las protestas.

Clemente también recuperó los testimonios de vecinos que aseguraron haber sentido olor a gas antes de la explosión: “Muchos de los testimonios que estuvieron alrededor, lo que comunicaban es que ellos ya hace unos días venían sintiendo como un olor a gas”. Y agregó: “Bueno, finalmente terminó ocurriendo lo que los vecinos venían diciendo, venían hablando y por eso es esta insistencia en la manifestación”.

Familias afectadas, heridos y una persona desaparecida

Además de los daños materiales, el episodio dejó consecuencias en la salud física y mental de los vecinos. De las 30 personas que presentaron daños en su salud mental, 11 continuaban internadas cinco días después de la explosión. “Todo esto repercute a nivel físico y a nivel de salud mental, eso es clarísimo”, sostuvo Clemente en +Perfil.

También seguía sin resolverse la identificación del cuerpo de una persona fallecida y la búsqueda de Marcelo, un trabajador de MetroBus de 47 o 48 años que permanece desaparecido. La familia espera saber si el cuerpo encontrado corresponde a él.

“La verdad es que la familia está pidiendo una respuesta, están poniendo sus fotografías, seguramente se la habrán cruzado”, contó la periodista.

Y remarcó la angustia que atraviesan sus allegados: “Está desaparecido, para mí el concepto de no encontrar a alguien y la desaparición es lo peor también para la salud mental de alguien, no sabés si necesita algo o si ya está”.