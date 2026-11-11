“Tuvieron vínculos muy aceitados con Vorcaro”: en RDC apuntaron a las relaciones del exbanquero con la Corte Suprema de Brasil

El caso de Daniel Vorcaro, el exbanquero que volvió a quedar en el centro de la escena, podría abrir una nueva etapa de investigación en Brasil por sus presuntos vínculos con integrantes de la Corte Suprema. Durante una conversación con Jorge Elías en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman también advirtió sobre cambios dentro de la Policía Federal que, según su interpretación, podrían afectar el avance de las pesquisas.

“Lo que se aproxima ahora es el tema de las relaciones de Daniel Vorcaro, que era el dueño del Banco Master”, señaló Gosman. La periodista agregó que el foco estará puesto en investigar los contactos del exbanquero con jueces del máximo tribunal brasileño.

Los vínculos de Daniel Vorcaro con integrantes de la Corte Suprema

La corresponsal sostuvo que varios integrantes de la Corte Suprema tuvieron relaciones estrechas con Vorcaro, aunque aclaró que esos vínculos habrían tenido características diferentes. “De aquellos más mencionados, de aquellos más renombrados, todos ellos tuvieron vínculos, unos del lado personalista, otros del lado más del gobierno, pero tuvieron vínculos muy aceitados con Vorcaro”, afirmó.

Para Gosman, ese entramado constituye uno de los puntos centrales del caso. La periodista planteó que las próximas investigaciones deberán avanzar sobre esas relaciones y determinar qué tipo de contactos mantuvieron los integrantes del tribunal con el exbanquero.

El desplazamiento de los investigadores de la Policía Federal

Gosman también puso el foco en una decisión del director general de la Policía Federal brasileña: desplazar a los investigadores que trabajaban sobre el tema vinculado con uno de los jueces mencionados y reemplazarlos por otros agentes. Según relató, quienes quedaron a cargo serían personas leales al propio director.

La periodista recordó que la Policía Federal brasileña todavía no logró independizarse del Ministerio de Justicia. En ese contexto, señaló que el organismo mantiene un vínculo institucional con el poder político y que los cambios en el equipo investigador adquieren una relevancia particular dentro de una causa que involucra a integrantes de la Corte.

La hipótesis de Gosman sobre el objetivo de los cambios

Al analizar la decisión, Gosman planteó una posible explicación, aunque aclaró que se trataba de su interpretación y que podía estar equivocada. “Creo que tiene que ver con un intento, para mí, de salvar las imágenes muy deterioradas de la Corte Suprema”, sostuvo.