Valeria Melchiorre escribió durante cinco años "La guitarra": en RDEsc contó cómo nació su novela sobre el duelo y la memoria

La escritora y traductora Valeria Melchiorre presentó "La guitarra", una novela atravesada por el duelo, el amor, la memoria familiar y las experiencias personales. En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, contó cómo nació el proyecto literario, que comenzó a escribir cuando tenía 20 años y que retomó y trabajó durante un largo proceso de correcciones.

La autora definió la obra como una saga familiar con elementos de fantasía y realismo mágico, alejada de la literatura autobiográfica tradicional. También explicó que el libro está dedicado a su hija y que surgió, en parte, de la necesidad de transmitirle una historia familiar atravesada por distintas pérdidas, incluida la muerte temprana de su padre.

"La guitarra": una novela atravesada por el duelo y la memoria familiar

Melchiorre contó que el primer núcleo narrativo de "La guitarra" apareció cuando tenía apenas 20 años. A partir de entonces, el proyecto atravesó distintas etapas y modificaciones, tanto en su desarrollo como en su título, hasta convertirse en una novela en la que confluyen acontecimientos de su propia vida y una importante elaboración ficcional.

La escritora describió el libro como una novela de duelo y de amor, construida a partir de distintos registros narrativos y con una fuerte carga emocional. Sin embargo, aclaró que no se trata de literatura del yo, sino de una historia que combina experiencias personales con la invención de personajes y mundos.

Uno de los motivos centrales de la obra es su dedicatoria a su hija. Después de atravesar distintas pérdidas, la autora sintió la necesidad de dejarle un legado que le permitiera conocer parte de su historia familiar y de las personas que habían sido importantes en su vida, entre ellas su padre, que murió siendo muy joven.

En ese sentido, la novela también funciona como una forma de recuperar las historias de quienes ya no están. La autora explicó que buscó transmitir los movimientos y las experiencias de las familias, aunque aclaró que incorporó numerosos elementos de fantasía y personajes inventados.

Una saga familiar con elementos de realismo mágico y artes visuales

Uno de los rasgos distintivos de "La guitarra" es su construcción como saga familiar, un formato que, según señaló Melchiorre, no aparece con tanta frecuencia en la narrativa contemporánea. La novela reúne distintas generaciones y personajes, algunos de ellos pertenecientes a familias que no son argentinas.

Entre sus componentes aparecen personajes vinculados con Francia, un país en el que la escritora vivió durante mucho tiempo. A partir de esos elementos, construyó mundos y antepasados que combinan referencias de su experiencia con situaciones completamente imaginadas.

La obra también incorpora momentos cercanos al realismo mágico y una relación particular con las artes visuales. Melchiorre destacó la presencia de mujeres dedicadas a distintas prácticas artesanales que, a través de sus trabajos, anticipan obras de arte.

Ese cruce responde también a su propia afinidad con las artes visuales, un campo que atraviesa la construcción narrativa de la novela y amplía sus registros más allá de una estructura estrictamente realista.

Por qué es difícil ubicar la novela dentro de la tradición argentina

Durante la conversación, Melchiorre explicó que la diversidad de registros y sus lecturas de literaturas de otros países hacen que "La guitarra" no resulte sencilla de insertar dentro de la tradición de la literatura argentina.

Si bien la novela comparte algunos elementos con otras narraciones centradas en historias familiares, la autora señaló que su propuesta tiene características propias, especialmente por la combinación de invención, emociones y reconstrucción de vínculos entre distintas generaciones.

También se refirió a la diferencia entre su obra y una tendencia más vinculada con la literatura del yo, al remarcar que su novela no busca limitarse a contar experiencias personales, sino construir una trama ficcional en la que conviven recuerdos, personajes inventados y diferentes mundos narrativos.