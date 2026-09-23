Laura Klein en RDEsc: una antología que reúne distintas etapas de su poesía

La poeta, filósofa y ensayista Laura Klein repasó durante su participación en Ronda de Escritores las diferentes etapas de una trayectoria poética que comenzó a principios de la década de 1980. El punto de partida fue su nueva antología, un volumen que recupera textos de distintos libros y le permitió observar su propia escritura desde una perspectiva diferente.

“Esta es una antología que sacaron de todos mis libros anteriores”, explicó Klein en +Perfil. La autora destacó especialmente que el volumen forme parte de la colección Estaciones y que, a diferencia de lo que sucede con un libro nuevo, el proceso haya implicado la mirada de otra persona sobre su producción.

Volver sobre la propia obra desde otra mirada

“Ya no es lo mismo que publicar un libro, sino que otro hace la selección”, señaló Klein sobre una experiencia que modifica la relación habitual entre un escritor y aquello que publica. La antología propone así un recorrido externo sobre textos producidos en distintos momentos y permite establecer vínculos entre períodos que originalmente no habían sido pensados como parte de un mismo volumen.

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El libro cuenta además con un prólogo de Mario Nozotti, quien revisó materiales y críticas publicados alrededor de la obra de Klein. “Hay algo en la poesía que creo que un milímetro te da entrada a una infinitud”, sostuvo la autora al hablar de la capacidad del lenguaje poético para abrir sentidos a partir de elementos mínimos.

Cuatro décadas de escritura

“Es muy raro ver, porque es bastante disímil, a la vez dicen que hay una voz que se escucha”, reflexionó Klein al observar juntos textos pertenecientes a distintas épocas. Su recorrido comenzó con A mano alzada, publicado en enero de 1983, y continuó con libros que fueron construyendo registros y momentos diferentes dentro de su producción.

Entre esas obras aparecen Vida interior de la discordia, La Bruta Bruce, La comedia de los panes y La vara y el río. “Es bastante disímil”, reconoció Klein al referirse a las diferencias que encuentra entre unos libros y otros, aunque esa diversidad no impide reconocer ciertos rasgos que atraviesan el conjunto.

Una voz que permanece

“Siempre hay una voz, siempre hay una voz”, observó Osvaldo Quiroga durante la conversación al intentar definir aquello que mantiene unidos textos escritos con décadas de diferencia. La antología permite precisamente observar esa convivencia entre transformación y continuidad.

Klein retomó esa idea al señalar que, pese a encontrar momentos “bastante disímiles” dentro de su producción, otros lectores reconocen “una voz que se escucha”. Esa mirada externa resulta particularmente significativa en un volumen cuya selección tampoco fue realizada directamente por ella.

“Un milímetro te da entrada a una infinitud”, sostuvo la poeta sobre una característica que atraviesa su concepción de la escritura. La antología funciona así como un nuevo recorrido por esa búsqueda: textos pertenecientes a diferentes momentos, reunidos ahora para mostrar cuánto cambió su poesía y cuánto de aquella primera voz permanece.