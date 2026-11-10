El obispo de la diócesis de Perú donde ejerció León XIV antes de ser Papa: "Aprendió quechua para hablar con su comunidad"

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el obispo de la diócesis de Chulucanas (Perú), Cristóbal Mejía Corral, analizó el paso del Papa León XIV por Uruguay y la Argentina en la antesala de su llegada a suelo peruano. Recordó las casi cuatro décadas de labor misionera y pastoral de Robert Prevost, relató cómo aprendió quechua para comunicarse con las comunidades campesinas de Incahuasi y Chuquibamba y destacó el valor político de su mensaje en defensa de la democracia y contra la corrupción.

Cristóbal Mejía Corral es el actual obispo de la diócesis de Chulucanas, ubicada en el departamento de Piura, en Perú, cargo para el que fue nombrado por el Papa Francisco el 2 de abril de 2020. Es una figura de notable relevancia en la Iglesia católica peruana, especialmente por su cercanía histórica y pastoral con el Papa León XIV. Desarrolló gran parte de su ministerio en Lima Sur, llegando a ser vicario general de la diócesis de Lurín, y dedicó más de 20 años de su vida ministerial como párroco de la emblemática parroquia Cristo El Salvador, en el distrito de Villa El Salvador, ganándose el aprecio de la comunidad por su cercanía e identidad pastoral.

Obispo Cristóbal Mejía Corral, encantado. Muchas gracias por su tiempo aquí. Supongo que usted está siguiendo la visita del Papa León XIV, primero en Uruguay y ahora en la Argentina, camino a Perú. Me gustaría primero su reflexión sobre lo que está viendo de esta primera etapa de la visita del papa León XIV a Sudamérica como clave de lo que va a ser la que usted va a tener allí en Perú dentro de un par de días. Lo escuchamos con atención.

Muchas gracias por esta oportunidad que se me brinda, caramba, y desde la Argentina; qué honor para esta entrevista. ¿Qué es lo que puedo rescatar de estos dos días en que está el Santo Padre entre Uruguay y la Argentina? Pues que no pierde su característica de cercanía y de compenetración con la cultura: cómo cogió en Uruguay el mate, igual que en la Argentina, donde ustedes también utilizan el mate, y desde allí cómo entró en sintonía y en comunicación con los dos países, ¿no?

¿Y cómo imagina que esto se va preparando para lo que usted piensa que se va a encontrar cuando León llegue a Perú?

Bueno, nos vamos preparando en estos momentos. Claro, nos conoce a los peruanos, porque ha estado compartiendo su ministerio como obispo, como sacerdote, como misionero; ha estado compartiendo aquí en el Perú desde 1985. Entonces está compenetrado, y yo sé que nos va a ayudar, nos va a iluminar, nos va a fortalecer. Estamos con esa buena disposición de acoger las indicaciones que nos dé el Santo Padre en el Perú.

Usted lo conoce muy bien: 30 años de Perú y treinta años de Estados Unidos —lo estoy simplificando en la vida del Papa León XIV, que tenía una beca nada más y nada menos que para ir a Harvard y la desestimó para seguir su vocación y ser misionero en Perú—. ¿Cuánto hay de ese Papa que es peruano? ¿Cuánto es norteamericano? ¿Cuánto es un sincretismo perfecto entre las dos culturas? Cuéntenos un poco sobre el ser humano Prevost.

Mire, con su estadía acá desde 1985, en la que se compenetró con el Perú, como muchos misioneros que llegaron al Perú, se dejaron robar el corazón. Los peruanos somos "ladrones de corazón". Y desde allí ha vivido bien compenetrado con todas las cosas que tiene el Perú: desde lo cultural, desde la comida, desde las relaciones humanas, desde la cercanía. Entonces se ha compenetrado con el Perú, ¿no? Desde allí, yo creo que ya no está con esa problemática de si es norteamericano o es peruano: ya lleva muy bien en su corazón esa síntesis en su vida, que ha sabido tejer y ha sabido sintonizar en su vida, ¿no?

Me cuentan que aprendió quechua para poder comunicarse con la población de allí de Chulucanas. Cuéntenos alguna anécdota respecto de esa cercanía del Papa con la gente.

Bueno, acá en el norte del Perú no se habla mucho el quechua, salvo en algunas partes de Chiclayo, donde sí hablan el quechua. Entonces, como está saliendo en la foto, hay un pueblo de la diócesis de Chiclayo que se llama Incahuasi, en la parte de las personas campesinas. Allí se aprendió algunas palabras en quechua. Es como si uno fuera a Estados Unidos y se encuentra con alguien que habla castellano, y se le abre el horizonte, ¿no? Igual cuando el Papa llega a estas comunidades de Incahuasi y las saluda, les habla en quechua: la gente levanta su corazón y se llena de gozo y de alegría. Esta es la experiencia que yo veo del Papa en eso, aparte de que también hay una jurisdicción del Perú que es Chuquibamba, que es de los Andes, y cuando llegó allí, como están los agustinos allá, fue y habló en quechua; y entonces eso ha ayudado a ganarse a la gente.

Cristóbal, cuéntenos algo que tiene que ver con el caso de la Argentina, para ver cuánto punto de comparación hay con Perú. En el caso de la Argentina, no llega simplemente un Papa —con todo lo importante que intrínsecamente eso tiene, como cuando fue Juan Pablo II, que vino a la Argentina—, sino que llega el continuador del papa argentino Francisco. Me imagino que en el caso de Perú llega un "Papa peruano", o sea, no es simplemente que llega un Papa, sino que está connotado con cuestiones nacionales. En el caso de la Argentina, todas las frases que el Papa dice son interpretadas en clave política, por la tensión que tuvo el papa Francisco con distintas autoridades de gobiernos argentinos en el pasado. En el caso de Perú, cuando el Papa allí hable de la Doctrina Social de la Iglesia, hable de corrupción y hable de los más necesitados, ¿también va a ser interpretado políticamente? Hoy tenemos un gobierno de derecha con Fujimori. Dado que Prevost conoce al dedillo la política peruana, ¿sus palabras van a ser interpretadas políticamente en Perú o van a ser escuchadas en tono político?

Cada uno, desde lo que escucha pues lo interpretará, pero hay que ser honestos también: si no hacemos interpretación política, tampoco estamos donde estamos, ¿no? Porque políticamente hablará el Papa. Sí, desde lo que habla el Papa, el tema de la corrupción, el fortalecimiento de la democracia frente a una dictadura que se vive, etcétera, ese fortalecimiento es política. Y desde esa política nos va a ayudar para que fortalezcamos acá en nuestro país, como en Sudamérica, la democracia que tanto necesitamos para seguir desarrollando nuestros pueblos.

El papa León XIV saludó desde el arzobispado de Córdoba frente a una marea de gente



Le entendí perfecto. Le quiero hacer una confesión de tono personal sobre la Argentina para pedirle una correspondencia peruana. El papa Francisco fue durante muchos años el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, y él aquí en Buenos Aires, cuando uno lo iba a ver, siempre tenía cara de enojado, siempre estaba preocupado, no sonreía nunca. Y cuando fue Papa le apareció una sonrisa que, bueno, los creyentes se la atribuyen al Espíritu Santo —hay otras interpretaciones—, pero le apareció una sonrisa totalmente plena que no tenía en la Argentina. En el caso de Prevost, yo observo las fotografías de Prevost en Perú y lo veo sonriendo, yo diría mucho más que serio; y al revés, al que yo veo ahora aquí en Buenos Aires está más serio. ¿Hubo algún cambio —así como el que yo le cuento de Bergoglio a Francisco— en el caso de Prevost a León XIV en su carácter, en su manera de expresarse, en su fisonomía, en su cara, en su sonrisa o en su seriedad?

Claro, ahorita a lo mejor en la Argentina lo hemos estado viendo con algo más serio. Ese cambio de fisonomía, claro, dice mucho en la imagen, ¿no? Entonces, la seriedad será por una Argentina que no conozco tan bien en la parte cultural... Somos sudamericanos, y los sudamericanos somos tan afectivos también. Esta actitud de cambio no creo que afecte tanto. Si en el Perú ha sido sonriente —con una sonrisa no tan expresiva, pero una sonrisa muy prudente—, lo que ayuda es su misma personalidad, que es así, ¿no?

Cristóbal Mejía Corral, obispo de Chulucanas, muchísimas gracias. Lo vamos a volver a llamar, obviamente, cuando el Papa esté allí en su lugar, así que le volvemos a agradecer anticipadamente su nueva predisposición. Muchísimas gracias.

Muchas gracias, con gusto. Buenos días.

Y viva Perú!

LP