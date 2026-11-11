Intendente de Córdoba: “Nosotros escuchamos el mensaje del Papa, acá no hubo carpa VIP ni olvidamos invitar a nadie”

La visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba dejó una imagen de convocatoria y unidad que el intendente Daniel Passerini destacó como un acontecimiento histórico. Tras recibir al Pontífice, el jefe comunal valoró el mensaje de concordia, esperanza y compromiso social que transmitió durante su paso por la provincia y consideró que sus palabras llegaron en un momento en el que la Argentina necesita recuperar objetivos comunes.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Passerini también vinculó el mensaje papal con el escenario político nacional y planteó la necesidad de construir una unidad que trascienda las diferencias partidarias. Además, destacó la organización del encuentro en Córdoba como un ejemplo de apertura y convivencia política: "Respetamos a rajatabla la consigna 'Bienvenidos todos' y la Argentina necesita un 'Bienvenidos todos'", afirmó.

Daniel Passerini es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y dirigente político que actualmente se desempeña como intendente de la ciudad de Córdoba, cargo que asumió en diciembre de 2023. Anteriormente, fue intendente entre 2019 y 2023, acompañando a Martín Llaryora. Previamente, se desempeñó como ministro de Desarrollo Social de la provincia. Además, fue intendente de la localidad de Cruz Alta en dos mandatos consecutivos, entre 1999 y 2007.

Daniel, muy buenos días. No queríamos dejar pasar la experiencia de haber recibido al Papa allí, en la ciudad capital de Córdoba, y escuchar tu impresión de lo que fue eso ayer. Así que te escuchamos con atención.

Jorge, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Estamos todavía con la emoción a flor de piel. Ayer los cordobeses vimos un acontecimiento histórico, una jornada inolvidable, bendecida, donde, en la consigna "Bienvenidos todos", lo único que queríamos que no viniera era la lluvia. Afortunadamente, no vino, así que salió todo excelente. Fue el acontecimiento más grande de la historia de nuestra ciudad, vivido con mucha emoción, con mucha intensidad, con mucho respeto y, sobre todo, con un acompañamiento increíble. La verdad, estamos muy contentos y muy emocionados.

Nosotros reflexionamos aquí y vos podés ver si nuestra reflexión es correcta o incorrecta. Reflexionamos respecto de que el mensaje del Papa, tan contradictorio con el mensaje económico-ideológico del Gobierno nacional, podía llegar a calar en distintas audiencias, produciendo efectos de modificación de esa subjetividad. Cuando nos tocó hacer el análisis del caso de Córdoba, nos preguntábamos si el mensaje del Papa en la provincia de Córdoba, la más antikirchnerista de la Argentina, podría de alguna manera reducir el rechazo intrínseco del peronismo cordobés hacia el peronismo bonaerense o lo que representa el kirchnerismo. ¿Es posible que el mensaje de concordia del Papa León XIV tenga algún efecto en la subjetividad cordobesa?

Mirá, Jorge, Córdoba, ante todo, es una provincia de una profunda raíz cristiana, de una historia religiosa muy profunda. De hecho, tenemos un cardenal, nuestro cardenal Ángel Rossi, que proviene de una Iglesia muy comprometida con los pobres. Él ha tenido y tiene un enorme trabajo comunitario. Creó una organización que se llama Manos Abiertas, que es un ejemplo de solidaridad y que predica lo que expresa la doctrina social de la Iglesia de una manera muy directa. En ese sentido, creo que el mensaje va a quedar muy claro y nos ha llegado a todos en un momento en el que hacía falta este mensaje de consuelo, de esperanza y, sobre todo, un llamamiento a la unidad y a hacer las cosas bien, dicho por alguien que dice cosas muy firmes, muy fuertes, sin gritar. Me parece que ese es el primer aprendizaje: León XIV demuestra que se puede convencer sin apretar, que se puede enseñar sin imponer y que se puede conducir no dando órdenes. La segunda cuestión es que hay que analizar el signo de los tiempos en el contexto del mundo en el que se da. Yo recuerdo, Jorge, que la última vez que estuvimos juntos te dije que la configuración del escenario electoral de la Argentina hay que empezar a hacerla en diciembre, porque iban a pasar cosas antes. Y están sucediendo, en el sentido que uno lo deseaba: ganó Lula en Brasil, perdió Trump de manera contundente en Estados Unidos y esta visita del Papa a Latinoamérica dejó un mensaje de mucha humanización, de mucha mirada hacia los descartados. También recomendó lo que debe hacer una sociedad que quiere vivir mejor, que justamente no es hacer lo que está haciendo este Gobierno. Creo que ha dejado un montón de tips sobre cómo hacer las cosas bien y entiendo que la dirigencia social y política de la Argentina debe tomar nota rápidamente de eso.

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Y vuelvo con la pregunta más concreta, Daniel, acerca del mensaje del Papa: ¿el peronismo cordobés y el peronismo bonaerense, por darle alguna denominación?

Mirá, Jorge, yo creo que lo dije también. Quiero ser siempre coherente. Yo procedo de la política y provengo de una mirada humanista, social, de una perspectiva cristiana. Estoy muy comprometido con este mensaje del Papa León XIV. Creo que la mejor obra de Francisco es haber elegido esta sucesión. Yo creo que eso también es importante. Y creo que el mensaje de unidad no solamente es entre los distintos peronismos. Yo creo que acá tiene que haber claramente una unidad nacional, bajo objetivos claros, sin mácula de corrupción, teniendo claro todo lo que tiene que resolver la política argentina como base de un gran acuerdo y después definir quién lo debe hacer o quiénes lo deben interpretar. Nosotros en Córdoba dimos un ejemplo ayer. Unimos a toda la sociedad. Hace tres meses que venimos trabajando en este objetivo, con los medios de comunicación, con la oposición. En Córdoba no hubo carpa VIP, en Córdoba no hubo olvidos de invitaciones a gente importante. Ayer estuvieron exgobernadores, exintendentes, exvicegobernadores. Estuvieron todos los que quisieron estar porque fueron todos invitados. Respetamos a rajatabla la consigna "Bienvenidos todos" y la Argentina necesita un "Bienvenidos todos". Ahora hay que avanzar y hacer.

Contundente. No hubo carpa VIP y se dejó de invitar a todas las autoridades anteriores. Bueno, siempre marcando la diferencia a Córdoba, Daniel. Felicitaciones. Te mando un abrazo y sigan así.

Gracias, Jorge. Un gran abrazo. Espero verlo personalmente pronto. Le mando un abrazo.

LMM