Marcelo Colombo, presidente de la Episcopal: “Tras la visita del Papa tenemos que dejar de ver al que piensa distinto como enemigo”

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una serie de mensajes sobre la convivencia, el diálogo y la necesidad de reconstruir los vínculos sociales en un contexto de fuertes divisiones. En el tramo final de su estadía, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, reflexionó sobre el impacto de estos días y los desafíos que se abren para la Iglesia y la sociedad argentina.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Colombo destacó el llamado del Pontífice a recuperar la comunión nacional y planteó la necesidad de dejar de considerar al que piensa distinto como un enemigo. Además, contó cómo vivió el encuentro con León XIV, qué imagen cree que se llevó el Papa del país y de qué manera la figura de Francisco estuvo presente durante la visita.

Marcelo Colombo es un prelado católico que se ha desempeñado como obispo de la Nueva Orán, en Salta. También ejerció como obispo de La Rioja y vicepresidente de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Actualmente preside la Conferencia Episcopal Argentina y, simultáneamente, se desempeña como arzobispo de Mendoza, nombrado por el papa Francisco en mayo de 2018.

Monseñor Marcelo Colombo, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda doblemente agradecido en este momento por contar con un poquito de su tiempo, camino de Ezeiza a despedir al papa León XIV. Sus reflexiones generales no necesitan que yo le haga preguntas, así que lo escuchamos con atención.

Bueno, muy contentos con estos días intensos, llenos de luz para el pueblo argentino, en cuanto que el Papa nos ha hecho como un itinerario de vida, de acentos, una agenda que, por supuesto, es respetuosa de nuestras propias opciones, pero que puede contribuir grandemente a una renovada comunión nacional, que es tan importante. Esa unidad nacional no se logra por uniformidad, sino por consenso, por diálogo, por complementariedad de dones y de talentos. Creo que, en el caso del Papa, ha sido desafiada en varias oportunidades como una propuesta creativa, audaz. No empezó la celebración con aquel discurso importante ante la sociedad civil en el Palacio de la Libertad y después, ayer mismo, por la noche, con los jóvenes, pareció reforzarse fuertemente como una idea, como un proyecto de vida.

¿Cómo se imagina el post León XIV? ¿Qué cambió para siempre la visita del Papa? ¿O qué debería cambiar para siempre, monseñor?

Yo creo que esta percepción del otro como el enemigo, la percepción del que piensa diferente como una persona a la que hay que ignorar o cancelar. Creo que hay una invitación a un respeto de la palabra del otro, una valoración de la opinión del que piensa diverso y una decidida apuesta por una construcción de consenso, que tenga en cuenta como centralidad a la persona humana. Como horizonte para los creyentes está Dios, pero ciertamente esa perspectiva de lo humano al centro aparece como un desafío para la política y para todo lo que es el mundo de las ideologías.

Bueno, monseñor, usted estuvo todo este tiempo muy cerca del Papa. ¿Qué imagen cree que se lleva de la Argentina? ¿Qué le dejó a él y qué nos dejó él a nosotros? Y ahora, ¿qué le dejamos nosotros a él?

Bueno, él a nosotros nos deja claramente la imagen de un hombre trabajador, concienzudo en sus afirmaciones, disciplinado y, a la vez, creativo. Una persona con una sensibilidad exquisita, con una apertura a lo humano, pero de ninguna manera lejana ni distante. Y nosotros a él, yo creo que se va conmovido. Creo que se va con una imagen muy completa de la Argentina. Creo que veía, de alguna manera, como precedente en la comprensión de los temas y de los grandes desafíos que abordamos, pero ahora se llevó los rostros de la gente. Lo de ayer de los jóvenes fue muy fuerte para él. Lo mismo el Cottolengo. Lo del Cottolengo fue impactante, porque eran historias de exclusión por discapacidad y él pudo dialogar de una manera muy hermosa con esto, haciendo lo de Jesús, abrazando la discapacidad, no como un eslogan, no como un gesto vacío, ritual, sino como una expresión del amor de Dios.

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Monseñor, sorprendió a muchos ese video de los cardenales cantando una samba primero y después un tango. Probablemente, para quienes integran ese grupo de conducción de la Iglesia no resulte algo inusual, porque finalmente está la cuestión emocional, personal. Pero nos sorprendió a la mayoría de los fieles ver a todos los cardenales cantando un tango.

Sí, nosotros somos así y a veces tenemos nuestros fogones y nuestros cantos. Somos personas de familia, gente de pueblo, así que no nos resulta para nada ajena la alegría de una sobremesa. Pero aquí había una alusión. En realidad, lo primero que cantamos fue el tango y tenía que ver con lo que él había dicho el día anterior, cuando dijo esa frase tan potente: como dice Gardel, es un soplo la vida, pero el bien siempre permanece. Entonces cantamos el tango haciendo alusión a la parte que él había citado. Así que eso le gustó mucho y lo escuchó con mucha atención. Después, al rato, cantamos la samba "De mi esperanza" y hasta hubo un chiste que contó un obispo armenio, que era siempre convocado por el papa Francisco a contar chistes. Un obispo grande de edad, pero muy, muy agradable, muy simpático, y nos reímos todos bastante. Así que sí, era una fiesta. Realmente fue una fiesta fraterna. No se percibía esa cuestión protocolar que puede haber en otro tipo de reuniones. Era como un encuentro de hermanos. Estaban nuestros tres hermanos chilenos, tres obispos chilenos, que no dejaban de agradecernos lo bien que se sintieron acogidos, como en casa, como dijo el Papa, y que descubrían que tantas cosas que nos pasan a nosotros también les pasan a ellos. Y bueno, también, de alguna manera, compartíamos esta preocupación por cuidar el don sagrado de la paz entre nuestros pueblos. Así que, digo, fue un encuentro, diríamos, polidimensional, en el que hubo muchas cosas para ver y compartir. Muy felices.

Supongo que esta reflexión es personal, pero puede ser aplicable también a usted y a todos ustedes. Viendo el tamaño de la cantidad de personas en Francia, por ejemplo, donde la mayor concentración fue de 700.000 personas, una cantidad aquí superada varias veces a lo largo de los tres días y medio, inmediatamente uno se imaginaba, si esta cantidad de gente produjo la llegada del sucesor de Francisco, lo que hubiera sido si hubiese venido Francisco. No imagino que esto no le debe haber pasado por la cabeza también: si hubiera sido, no sé, millones y millones y millones de personas. Independientemente de que está claro que muchos vieron en León XIV el espíritu de Francisco. Pero ¿cómo estuvo presente en la cabeza de ustedes, inclusive en aquello que el propio papa León transmitiese en la presencia de Francisco? Usted recordará aquello que decía Jacques Lacan, de que no hay mayor presencia que la presencia de la ausencia.

Se silenció San Francisco en el pueblo, en los cantos, en el modo de festejar, en las frases. Pero hubo también, en las presentaciones del Papa, una reiterada referencia a temas fundamentales y ayer le puso contenido religioso al "todos, todos, todos", que en un primer momento, naturalmente, es un deseo inclusivo que abraza a todas las diversidades para decir: somos un único pueblo y no se puede quedar nadie afuera. Pero después, para nosotros como creyentes, hay un "todos" que nos invita fuertemente con Cristo. Como decía Francisco en 2015, el "así no podemos seguir así". Creo que esto lo traduce el Papa en esa nueva lectura religiosa profunda del "todos, todos, todos" de Francisco.

Y me pregunto, así como él se llevó, usted decía, una imagen conmovida por la cantidad de personas y el recibimiento, si a usted le parece plausible decir que también se llevó... ¿Entendió un poco más a Francisco estando en la Argentina?

Es el mismo Papa el que hacía una invitación a leer la vida de Francisco en esa clave: la de un hijo de esta tierra llamado a salir a la Iglesia universal. La gente que aplaudía. Incluso a mí me sorprendió en dos lugares que podían tener menos repercusiones. Uno era, por el ámbito que era la UCA, que es nuestra, pero sí porque era muy numerosa la concurrencia y las citas sobre Francisco eran muy celebradas, muy aplaudidas. Y en el caso también del Palacio de la Libertad, donde hubo unas referencias a Francisco que también fueron muy celebradas y que, incluso, hay que reconocerlo, hasta en el mismo discurso del Presidente apareció la evocación de Francisco. Con lo cual hay que decir que en esto Francisco ha ganado, porque ha entrado de algún modo en la comprensión más grande, incluso de aquellos que en algún momento no lo comprendieron o lo vieron como alguien decididamente opuesto.

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Bueno, monseñor Marcelo Colombo, vamos a usar más de su tiempo. Agradecerle la predisposición, felicitarlo por la organización de la Iglesia estos cuatro días, mandarle un abrazo fraterno y ya nos encontraremos personalmente.

Muy gentil. Muchas, muchas gracias. Como siempre, Jorge, es un gusto hablar con ustedes.

Tengo que ser honesto. Tenía usted razón cuando decía que venía Francisco. Creo que es así.

Así fue. Así lo sentimos y nos alegramos de que así sea.

Un fuerte abrazo, monseñor. Hasta pronto.

Hasta pronto.

LMM