Alfaro confirmó que es uno de los damnificados por la crisis de Ueno Bank y reclamó justicia

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, confirmó este jueves en conferencia de prensa que es uno de los tres millones de perjudicados por la crisis financiera de Ueno Bank y respaldó el reclamo público de sus jugadores.

En la previa de los amistosos por la fecha FIFA de noviembre ante Singapur (13 de noviembre) y Japón (17 de noviembre), el director técnico aseguró que tanto él como el plantel viven el conflicto con preocupación y dolor, y exigió una solución para todos los ciudadanos afectados.

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Crisis en el Ueno Bank

El exentrenador de Boca se alineó con el comunicado oficial que días atrás emitieron los futbolistas de la Albirroja para exigir la devolución del dinero retenido.

Alfaro destacó que los jugadores priorizaron la situación de los sectores más vulnerables por encima de sus intereses personales y señaló que tienen el derecho legítimo de reclamar lo que les corresponde.



Pese a no ser paraguayo, el técnico afirmó que siente la problemática de la misma manera, se puso al servicio de la población y sostuvo que la misión del seleccionado es luchar junto a los trabajadores de a pie, a quienes definió como representados fielmente por los valores y el compromiso de sus dirigidos.

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Impacto en los ahorros de los clientes

El conflicto financiero se desató tras la intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) en Ueno Bank, entidad perteneciente al Grupo Vázquez, luego de detectar un grave deterioro en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en la concesión de créditos a empresas vinculadas a sus propietarios.

La medida dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso a sus ahorros por un plazo mínimo de 15 días, lo que generó incidentes en las calles del país sudamericano.

La crisis institucional derivada del caso ya provocó la detención de ocho directivos del banco digital, la renuncia del presidente del BCP y la apertura de un proceso político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el vicepresidente, Pedro Alliana, cuestionados por sus vínculos previos con el grupo empresarial dueño de la entidad.

Ante este escenario, Alfaro instó a que el país dé una muestra de madurez y superación, y ratificó que el seleccionado continuará reclamando justicia desde su lugar.

Fuente: NA.