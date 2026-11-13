Corrientes anunció un aumento del 10 % que impactará en los sueldos de diciembre

En el marco de una conferencia de prensa realizada este viernes en la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno de Corrientes anunció oficialmente un nuevo incremento salarial del 10 % destinado a los empleados de la administración pública provincial y jubilados.

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Según precisó el titular de la cartera económica, Héctor Grachot, la recomposición se aplicará recién con los haberes correspondientes al mes de diciembre, lo que permitirá que la suba impacte directamente en el cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Durante la presentación de la pauta salarial, el Ejecutivo confirmó además que no se aplicarán modificaciones en los dos adicionales remunerativos mensuales que abona la Provincia de Corrientes, los cuales permanecerán fijados en sus valores actuales de $100.000 y $110.000 (Plus Unificado y Plus de Refuerzo).

Con esta medida, la administración provincial completa el tercer tramo de actualización en lo que va del año —tras los aumentos del 6 % otorgados en marzo y del 10 % en junio—, acumulando una suba del 26 % frente a una inflación regional acumulada en el Nordeste del 28,4 % desde enero.

Críticas de Héctor Grachot a la economía nacional y equilibrio fiscal

Al fundamentar los alcances financieros de la decisión oficial, Héctor Grachot subrayó el esfuerzo presupuestario requerido para sostener las cuentas públicas sin comprometer la asistencia salarial a los casi 90.000 agentes activos y pasivos que dependen del Estado provincial.

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"Siempre buscamos mantener el equilibrio y sostener la economía provincial, que es la responsabilidad máxima, sin dejar de lado el acompañamiento a casi las 90 mil personas que dependen del Estado provincial", expresó el ministro.

En esa misma línea, el funcionario apuntó contra la política macroeconómica de la Casa Rosada y el repunte del índice de precios. "Hoy deberíamos disfrutar y aprovechar que podemos anunciar este 10 % que no es fácil, porque la inflación de octubre está por encima de lo que pronosticaban las consultoras", dijo Grachot.

"Claramente la economía nacional no nos acompaña; la reactivación que dice el Gobierno nacional no se da y se puede vivir día a día", arremetió Héctor Grachot.

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Detalle técnico de la recomposición salarial por sectores

El esquema anunciado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Corrientes establece las siguientes actualizaciones específicas para cada escalafón de la administración pública: