El gobernador de Corrientes inauguró un mega aserradero y reclamó la sanción de la Ley de Cabotaje

Con el objetivo de consolidar la industrialización de la cuenca forestal en el nordeste de la provincia de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés inauguró oficialmente este jueves el mega aserradero "Don Daniel", perteneciente a la empresa Zozzoli S.A., en la localidad de Santo Tomé.

Karina Milei y Diego Santilli llegaron a Corrientes para coordinar el operativo hídrico con Juan Pablo Valdés



El complejo fabril ocupa una superficie total de 60.000 metros cuadrados, incorpora sistemas de alta automatización industrial y cuenta con capacidad instalada para procesar hasta 500 toneladas diarias de madera.

En su etapa inicial de puesta en marcha, la planta opera con un plantel de 70 operarios correntinos formados por la propia compañía, aunque el plan de expansión proyecta superar los 200 puestos de trabajo directos y otros 500 indirectos una vez alcanzado el régimen de plena capacidad operativa.

De acuerdo con la planificación comercial de la firma, el 100 % de la manufactura elaborada en este establecimiento tendrá como destino la exportación hacia mercados internacionales, con foco principal en Estados Unidos y Europa.

Reclamo por la Ley de Cabotaje y competitividad logística

Durante su discurso inaugural, el titular del Gobierno provincial agradeció la inversión ejecutada por el grupo empresario y subrayó que la Provincia de Corrientes dispone de un volumen estratégico de materia prima lista para agregar valor en origen.

La inflación del NEA bajó al 1,5% en octubre pero lidera el acumulado de 2026

En esa línea, Juan Pablo Valdés puso el acento en la mano de obra local al destacar que los operarios "no vinieron de afuera, sino que son correntinos capacitados aquí".

Asimismo, el mandatario aprovechó el escenario industrial para reiterar un reclamo estructural destinado a abaratar los fletes fluviales y marítimos: "Necesitamos una Ley de Cabotaje, la cual es sumamente necesaria y la estamos impulsando y apoyando, porque sin ella se vuelve mucho más difícil salir a competir al mundo", sostuvo el gobernador al vincular la competitividad logística con el crecimiento exportador de la región.

Articulación público-privada y proyección industrial en Santo Tomé

Por su parte, el titular de Zozzoli S.A., Daniel Zozzoli, resaltó el acompañamiento institucional y la calidad del capital humano de la zona: "En Santo Tomé encontramos personas con enorme calidad humana, capacidad, compromiso y voluntad de trabajo". El empresario recordó que la iniciativa comenzó a gestarse en 2019 y remarcó la importancia de resguardar a las firmas que apuestan por la tecnificación.

Yacyretá aclaró que su patrimonio no está comprometido por el caso Ueno Bank y accionará para recuperar USD 10 millones



"Un proyecto industrial no se hace de la noche a la mañana, sino que demora años. Hay que cuidar mucho a las industrias que generan trabajo y por sobre todo invierten en tecnología", afirmó con el propósito de "transformar la madera desde Santo Tomé al mundo".

En tanto, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, valoró las obras complementarias ejecutadas por la provincia en los accesos viales al predio fabril y celebró el impacto económico para el municipio fronterizo.

"Tenemos que dejar de ser una ciudad de paso para convertirnos en una ciudad de oportunidades. La planta Don Daniel va a ser un embajador importantísimo para atraer nuevas industrias y nuevas inversiones", concluyó el jefe comunal.