El Instituto Clínico Polivalente del Ioscor, emplazado en calle Uruguay 851 de la ciudad de Corrientes, consolida su funcionamiento integral con una infraestructura de 2.500 metros cuadrados destinada a optimizar la cobertura sanitaria de los 165.000 afiliados de la obra social provincial.

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Con el respaldo institucional del Gobierno de Corrientes, el establecimiento acerca a los beneficiarios prestaciones de alta complejidad, diagnóstico avanzado y consultorios externos en múltiples especialidades médicas.

El centro de salud funciona de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, bajo un esquema de turnos programados digitales. Según explicó Sergio Cañete, integrante del área de admisión del instituto, la gestión se realiza de manera directa a través del sitio web oficial icpioscor.com.ar, donde cada afiliado genera su usuario mediante su DNI, correo electrónico y contraseña para solicitar citas médicas y consultar sus historias clínicas.

Especialidades médicas y neurorrehabilitación de vanguardia

La cartera prestacional del Instituto Clínico Polivalente del Ioscor abarca cardiología, clínica médica, pediatría, oftalmología, ginecología, traumatología y gastroenterología, además de áreas especializadas de neurorrehabilitación para adultos y pacientes pediátricos equipadas con tecnología de última generación en la región.

Respecto del área cardiovascular, el médico cardiólogo Adolfo Ricardo Pozzer enfatizó la relevancia de los controles preventivos periódicos para los beneficiarios de la obra social. "Queremos que sepan que el servicio está disponible todos los días de la semana, tanto a la mañana como a la tarde", dijo.

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"El afiliado va a tener un acceso más directo a las prestaciones y creo que es una oportunidad inmejorable para hacerse un chequeo", agregó el profesional, detallando que los pacientes pueden realizarse un chequeo completo en el mismo servicio.

Por su parte, la médica pediatra María Emilia Avanza subrayó la importancia del seguimiento clínico continuo durante el crecimiento infantil y juvenil. "Es muy importante que vengan a control clínico a partir de la etapa de desarrollo que es entre los 9 y 10 años hasta los 18 años, para prevenir enfermedades y acompañar el crecimiento", sostuvo.

Cirugía ambulatoria y próxima apertura de laboratorio complejo

En materia de infraestructura quirúrgica, el establecimiento dispone de áreas de cirugía ambulatoria no invasiva, quirófanos dotados de equipamiento tecnológico —incluyendo salas especializadas para gastroenterología y oftalmología— y una moderna sala de recuperación posoperatoria.

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Asimismo, las autoridades sanitarias confirmaron que próximamente se incorporará al Instituto Clínico Polivalente del Ioscor un servicio propio de laboratorio equipado para estudios de mediana y alta complejidad, ampliando la capacidad resolutiva del centro asistencial para todos los afiliados de la Provincia de Corrientes.