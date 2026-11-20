Un nuevo relevamiento científico elaborado de manera conjunta por equipos de la Universidad Federal de Santa María (UFSM) de Brasil y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) advirtió que el fenómeno El Niño 2026-2027 continuará activo durante todo el verano y recién comenzaría a debilitarse en el transcurso de 2027, manteniendo en alerta los niveles hidrométricos del río Paraná en Corrientes y Chaco.

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De acuerdo con el Informe Técnico N.º 7 —desarrollado por el Grupo de Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias del PPGECAM (UFSM) y el Departamento de Hidráulica de la FI-UNNE—, al 14 de noviembre el río Paraná permanecía por encima de la altura de alerta en las cinco estaciones de medición estudiadas en la Cuenca del Plata.

En el puerto de Barranqueras, por ejemplo, el caudal descendió de 7,30 metros el 23 de octubre a 6,56 metros el 14 de noviembre, registro que aún supera el umbral fijado para evacuaciones y acumula 30 días consecutivos por encima del nivel de alerta, complicando los accesos costeros y el escurrimiento de los desagües en el Gran Resistencia.

El estudio subraya que, si bien entre el 1 y el 14 de noviembre las precipitaciones en la Cuenca del Plata disminuyeron un 43 % en comparación con el mismo período de octubre, el descenso del río no acompañó esa merma debido a que la represa de Yacyretá continuó erogando volúmenes almacenados tras el pico máximo registrado en Corrientes.

El equipo técnico responsable del documento está conformado por Daniel Allasia Piccilli, Yamila Chicherit, Rutineia Tassi, João Carlexo Horn, Jorge V. Pilar, Alejandro Ruberto, Carlos Depettris, Marcelo Gómez y Julio Ríos, perteneciente a la Administración Provincial del Agua (APA).

Intensidad de El Niño y proyecciones climáticas hacia 2027

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) categorizó el pasado 2 de noviembre al episodio actual como de intensidad "fuerte" y estimó en un 100 % la probabilidad de que el océano Pacífico mantenga temperaturas superiores a lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027, sin descartar una eventual intensificación.

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En paralelo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ajustó sus proyecciones: la probabilidad de que el calentamiento del Pacífico alcance o supere los +2,5 °C respecto del promedio —marca que ubicaría al evento entre los más severos de la historia— pasó del 83 % al 60 % para el trimestre octubre-diciembre, y del 70 % al 60 % para noviembre-enero, con valores centrales proyectados de +2,50 °C y +2,53 °C respectivamente.

Asimismo, el informe distingue entre la anomalía térmica semanal del Pacífico central, que alcanzó los +2,5 °C sobre la media, y el índice trimestral agosto-octubre, situado en +1,97 °C. Para el trimestre enero-marzo de 2027, la NOAA asigna una probabilidad superior al 79 % a que El Niño continúe en categoría fuerte o muy fuerte, mientras que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipa los mayores excedentes pluviales entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 en el sudeste de la Cuenca del Plata.

Recomendaciones técnicas para municipios y monitoreo hidrométrico

Frente a la persistencia de niveles elevados en el río Paraná y el riesgo de lluvias locales intensas que dificulten el drenaje por gravedad, los especialistas recomendaron a los gobiernos municipales y áreas de defensa civil sostener un monitoreo articulado de las alturas del río, los canales internos y el funcionamiento continuo de las estaciones de bombeo y el suministro eléctrico.

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Entre las pautas operativas sugeridas figuran:

•Documentar las marcas máximas alcanzadas por el agua y las zonas lindantes secas mediante fotografías con referencias fijas, fecha, hora y profundidad respecto de calzadas o viviendas. •Diferenciar en los relevamientos posteriores el nivel máximo histórico de la crecida respecto de la cota registrada durante la fase de bajante. •Especificar en cada parte oficial la estación hidrométrica, el organismo fuente, la hora exacta de lectura y la ventana de validez del pronóstico, separando el dato técnico de las decisiones administrativas de evacuación o retorno.

Para el seguimiento público, el trabajo destaca los boletines oficiales del Instituto Nacional del Agua (INA) y la herramienta experimental CHAJÁ, desarrollada por el equipo universitario. En 21 pronósticos verificados a tres días, la variante neuronal de CHAJÁ obtuvo un error promedio de 5,6 centímetros en Corrientes y de 8,5 centímetros en Reconquista, superando la precisión del pronóstico central del INA en las fechas comparadas.

Finalmente, los autores aclararon que el documento constituye una actualización científica y no reemplaza las alertas oficiales de los organismos competentes.