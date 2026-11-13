El Senado de Corrientes dio media sanción a la emergencia climática e hídrica por 180 días

En el marco de la 15° Sesión Ordinaria celebrada este jueves 12 de noviembre bajo la presidencia del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el Senado de Corrientes aprobó con media sanción el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que declara el estado de emergencia climática e hídrica en todo el territorio provincial. La medida regirá por el término de 180 días, prorrogables por igual período en caso de persistir las contingencias derivadas de la corriente de El Niño.

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Al fundamentar la iniciativa durante el debate en el recinto, el senador Henry Fick advirtió sobre la complejidad de los pronósticos meteorológicos para los próximos meses: "Se va a extender la emergencia por 180 días, iremos viendo cómo seguimos con el transcurso del tiempo".

"Si bien todavía no nos trata del todo mal, sabemos que los meteorólogos y los estudiosos del tema dicen que los próximos meses va a ser bastante compleja la situación, así que se están haciendo las obras necesarias para mitigar lo más posible los efectos", expresó el legislador.

Acuerdos judiciales, sanciones culturales y agenda legislativa

Durante la jornada parlamentaria, el cuerpo legislativo prestó acuerdo constitucional para dos designaciones en el Poder Judicial: el doctor Mauro Daniel Casco fue avalado como Fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Goya, mientras que el doctor Juan Ignacio Alderete recibió el acuerdo para desempeñarse como Defensor de Pobres y Ausentes N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial en Corrientes Capital.

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Asimismo, la Cámara alta sancionó dos leyes provenientes de la Cámara de Diputados: la declaración como Fiesta Provincial a la muestra artesanal "Arandú Pó (Manos Sabias)" de Empedrado, y la designación de Colonia Liebig como "Tierra de Esperanza - Portal de la Navidad Correntina". Por otra parte, se fijó preferencia para la próxima sesión respecto del proyecto del Ejecutivo que declara de interés público y ambiental la preservación del "Corredor Belgrano".

En cuanto al giro a comisiones, ingresaron iniciativas de la senadora Carlota Carballo sobre legado digital y economía plateada (+50), un expediente del Ejecutivo para crear la Reserva Natural "Mocoretá" en el departamento Monte Caseros, y diversos proyectos remitidos en revisión por Diputados, entre ellos el Plan Provincial de la Ludopatía Online en el ámbito educativo. También se aprobaron declaraciones de interés presentadas por los senadores Sergio Moisés Flinta y Carlota Carballo.

Distinción "Joven Honorable" para la estudiante Josefina Azula

En el tramo final de la sesión, el Senado de Corrientes entregó el reconocimiento "Joven Honorable" a la estudiante Josefina Azula, de 16 años, alumna de 5º año de la Escuela Normal Dr. Fernando Piragine Niveyro de Empedrado, en mérito a su trayectoria académica y representación internacional en certámenes matemáticos.

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Desde 2023, la joven participa ininterrumpidamente en las Olimpiadas Matemáticas, logrando clasificaciones consecutivas a las instancias nacionales en Córdoba —donde cosechó dos menciones y una mención especial—, además de consagrarse campeona de su nivel en la Olimpiada Matemática del Nordeste Argentino (NEA) en las ediciones 2024 y 2026, y alcanzar el tercer puesto en 2025.