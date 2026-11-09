Emilio Lanari admitió la sobrecarga en la salud pública en Corrientes, pero negó falta de insumos

En medio del incremento en la demanda asistencial que registran los centros sanitarios del interior y la Capital, el ministro de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, Emilio Lanari, reconoció que la red asistencial estatal enfrenta una presión operativa crítica. El funcionario atribuyó este escenario a la falta de profesionales médicos en departamentos alejados y a la migración masiva de pacientes desde la medicina privada al sistema público.

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"El sistema de salud en toda la provincia está afrontando una sobrecarga muy importante, no hay ninguna duda. Por más que nosotros hagamos un fortalecimiento del sistema del interior, nos siguen faltando médicos", dijo.

El funcionario señaló que la provincia tenía "un sistema que estaba armado para interactuar con el sector privado y hoy estamos atendiendo al 86% de la población de Corrientes".

"Eso provoca una sobrecarga muy grande en todos los lugares, sobre todo en los hospitales con capacidad de resolución", fundamentó Emilio Lanari.

Acuerdo con la UNNE y descarte de falta de insumos médicos

Para mitigar el déficit de profesionales en las localidades del interior, el titular de la cartera sanitaria adelantó que el Gobierno provincial articula un programa especial junto a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). "Estamos trabajando en un proyecto, por lo menos con la universidad, para tratar de mejorar eso", explicó.

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Asimismo, el funcionario salió al cruce de versiones difundidas en plataformas digitales sobre presunto desabastecimiento en la red de farmacias hospitalarias. "Lo que no voy a permitir es que digan que faltan insumos porque eso entra en la parte del verso natural de que no hay alcohol, no hay gasa o no hay medicamento; es exclusivamente político", precisó a Radioactividad.

"La mayoría de las veces que hemos detectado a través de redes o comentarios que han faltado medicamentos no fue en un hospital, sino en centros de salud, y se debía a que no se hicieron los pedidos en tiempo y forma, no a formalidades de droguería", aseveró el titular de Salud Pública.

Descentralización del Instituto de Cardiología ante la saturación asistencial

Como parte de la estrategia para descentralizar la atención primaria y especializada, Emilio Lanari ponderó la inauguración de la nueva sede anexa del Instituto de Cardiología en la zona del centro comercial de la Capital, medida orientada a descomprimir el edificio histórico de las calles Bolívar y Córdoba.

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El nuevo centro ofrecerá consultorios externos, estudios de electrocardiograma, ergometrías y toma de muestras de laboratorio que serán derivadas a la sede central. "Las instalaciones centrales se encuentran absolutamente saturadas tanto en consultorios como en accesibilidad física", afirmó.

"Estamos acercando la salud a la población para que no tenga la necesidad de ir a los hospitales a solucionar temas que podrían resolverse en la atención primaria. Pese a las demoras, hoy la gente confía en los hospitales para dar respuesta a sus problemas más serios", concluyó Emilio Lanari.