NEAVilla Ángela

Hallaron a un hombre sin vida en un pozo y buscaban a un adolescente en Chaco

El pozo tenía agua y unos nueve metros de profundidad. El dueño del campo y el chico de 17 años habían sido vistos por última vez mientras trabajaban en la limpieza.

Hallaron a un hombre sin vida en un pozo y buscaban a un adolescente en Chaco
Policías y bomberos trabajaron en un campo de Villa Ángela, donde un hombre de 67 años fue hallado sin vida dentro de un pozo.
Hoy 20:43

Un hombre de 67 años fue hallado sin vida este jueves 12 de noviembre dentro de un pozo en un campo de la zona de Villa Ángela, en el sudoeste del Chaco. Según el parte policial, los bomberos trabajaban en el lugar ante la posibilidad de que un adolescente de 17 años también estuviera dentro del pozo.

Un joven de 23 años contó a los investigadores que había encontrado a Luis Tymkin, dueño del campo. El testigo es hermano del adolescente y señaló que Tymkin y el chico habían sido vistos por última vez el miércoles por la tarde, mientras limpiaban el pozo.

El hermano del adolescente señaló que podía estar en el mismo pozo. A las 17.45, cuando la Policía informó el hallazgo, personal de la División Bomberos de Villa Ángela seguía trabajando en el campo. También se encontraba allí el fiscal Sergio Ríos, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 3.

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