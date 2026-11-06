Inundaciones en Chaco: buscan hogares y atención para los animales rescatados

Una perra encontrada en El Soto, en una de las zonas de Chaco afectadas por las inundaciones, necesita una familia después de haber perdido a sus cuatro cachorros. Según relató Mirna Pavicic, integrante de Animales Chaco, la madre había sido abandonada y las crías murieron por las condiciones en las que se encontraban. Su historia muestra una de las tareas que continúan después de los operativos: atender a los animales y conseguirles un hogar.

Pavicic informó que la organización rescató a más de 20 animales, en su mayoría cachorros, y explicó que algunos no sobrevivieron a las enfermedades que padecían. Aunque describió un período de mayor tranquilidad en las recorridas, advirtió que persisten necesidades sanitarias y situaciones de abandono que dificultan la recuperación de los perros y gatos.

Corrientes suma vuelos a Buenos Aires: tarifas en dólares y detalles de la preventa



Las heridas y el abandono complican la asistencia

La referente señaló a El Soto como uno de los sectores donde preocupa la sobrepoblación de perros y gatos abandonados. A esa situación se suman las heridas con presencia de larvas de moscas, conocidas como bicheras, que requieren atención veterinaria y pueden agravar el estado de los animales.

Según explicó, estos problemas también afectan a animales de granja y silvestres. La organización colabora con los bomberos voluntarios en rescates de fauna y Pavicic tiene actualmente a su cuidado varias comadrejas, como parte de una asistencia que abarca a distintas especies.

Preparan nuevas recorridas por las zonas afectadas

Entre los lugares donde se realizaron intervenciones, Pavicic mencionó El Soto, Humeres, Hormiga e Isla del Cerrito. Además, adelantó que organizan nuevas salidas hacia Antequeras, El Soto y Tacuarí para asistir a los animales que permanecen en los sectores alcanzados por el agua.

Renunció la presidenta del Consejo General de Educación en medio de la reestructuración por el caso Nancy Godoy



En paralelo, destacó el trabajo de los equipos que llegaron desde Buenos Aires y de Fernando Pieroni, quien continúa con las tareas principalmente en Tacuarí, donde se ocupa de animales de mayor porte, como caballos, chivos y ovejas. De acuerdo con su relato, las jornadas de esos grupos pueden extenderse hasta 15 horas, mientras Animales Chaco concentra sus recorridas en sectores con menor asistencia y en la atención de perros y gatos.

La integrante de la organización también indicó que se preparan para una nueva etapa de trabajo ante la expectativa de otra crecida.

Cómo adoptar o colaborar con los tratamientos

Entre los animales que necesitan una familia hay un cachorro ciego con un posible cuadro de hidrocefalia, cuyo diagnóstico todavía debe confirmarse. La búsqueda apunta a personas que puedan asumir los cuidados particulares que requiere, además de encontrar hogares responsables para los demás rescatados.

Chaco: confirmaron las fechas de pago de becas y programas provinciales para noviembre





Para consultar por las adopciones, las vías de contacto son la cuenta de Instagram @animaleschaco y el teléfono 3624-165982.

Pavicic señaló que una de las necesidades más urgentes son los insumos veterinarios para sostener los tratamientos. Las donaciones pueden acercarse a Farmavet y Veterinaria El Gateado, los dos establecimientos con los que trabaja la organización. También se reciben aportes económicos mediante el alias mirnapavicich, a nombre de Mirna Pavicic.