El analista político Jorge Asís sostuvo que el candidato a presidente del peronismo surgirá de la disputa entre Axel Kicillof y Sergio Massa .



“ La próxima elección otra vez es entre el Peronismo que se ordena como puede contra el Antiperonismo duro que se aferra a Milei ”, afirmó en una publicación de la red social “ X ”.



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“ Se reitera el duelo de 1988 entre Antonio Cafiero y Carlos Menem. Es Axel Kicillof contra Sergio Massa”, remarcó el periodista.

Así señaló también que “ losrelativos outsiders -Jorge Brito, Carlos Melconian, Daniel Hadad- merecen tener más suerte ”.

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“Outsiders”

“Es pronto para descartarlos, pero no logran evitar la polarización que se los lleva por delante”, evaluó.

“Los tres tienen conocimiento biográfico de cada integrante principal de la clase política (y de los intereses que representan)”, agregó.

Además señaló que “ c onocen detalles de Axel, de Sergio, de Mauricio, de Patricia y del mismo Fenómeno Milei que los inspira para lanzarse porque el Círculo Rojo le mantiene picado el boleto”.

Sin embargo, Asís insistió en que “la polarización se los lleva por delante”.